U KOJIM ZEMLJAMA NAM JE I DALJE POTREBAN ZELENI KARTON? Ako krećete na put u inostranstvo automobilom, važno je da znate

Sezona odmora i putovanja je počela, većina građana je isplanirala odmor i putovanje. Mnogi su svoje dileme rešili, a važna stavka jeste i zeleni karton.

Tako je jedno od čestih pitanja: "Za koje zemlje je potreban zeleni karton, a za koje nije?".

Važno je znati da u zemljama EU, kao i Švajcarskoj zeleni karton nije obavezan.

Pored zemalja EU postoje i zemlje sa kojima postoji sporazum i gde takođe nije obavezno posedovanje zelene karte.

foto: Printscreen/Facebook/novi početak

Kompletna lista evropskih zemalja (uključujući i zemlje EU) u kojima nije obavezan zeleni karton glasi: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska, Andora, Norveška i Island.

Još jedna od zemalja za koju nam nije obavezan zeleni karton je Crna Gora i to toga je došlo na osnovu Sporazuma o međusobnom priznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore, kažu za "Blic Biznis" iz Auto-moto saveza Srbije.

Zemlje u kojima je obavezan zeleni karton Zemlje u kojima je obavezno posedovanje zelenog kartona su: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Severna Makedonija, Albanija, Tunis i Maroko.

Cena i izdavanje zelenog kartona

Cena zelenog kartona zavisi od osiguravajuće kuće. Svaka osiguravajuća kuća određuje cenu prema svom cenovniku.

U AMSS cena je uglavnom svuda ista, a to je oko 2.000 dinara, kažu iz Auto-moto saveza Srbije.

Najjednostavniji postupak ukoliko želite da izvadite zeleni karton jeste da se obratite službi gde ste registrovali vozilo. Kako je predviđeno zakonom ovaj dokument važi i bez pečata. Zeleni karton važi do datuma do kog vam važi registracija.

Potrebna dokumenta za izdavanje su:

• Polisa obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti na uvid

• Saobraćajna dozvola

foto: AMSS Printscreen

Čemu služi zeleni karton

Zeleni karton u prevodu znači osiguranje i zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete do kojih može doći u saobraćajnim nezgodama tokom puta u inostranstvo. To znači da ukoliko dođe do štete na vašem vozilu u stranoj zemlji, štetu ne plaćate vi, već osigurvač čiju polisu koristite.

Multilateralni sporazum potpisan je u maju 2011. godine sa predstavnicima 32 nacionalna biroa zemalja Evropskog privrednog prostora. Ovaj sporazum predstavlja formalni dogovor određenog broja zemalja o proširivanju teritorijalnog važenja osiguranja autoodgovornosti.

Za vozila iz Republike Srbije, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti dovoljna je registarska oznaka, odnosno registraciona nalepnica koja se dobija prilikom registracije vozila.

foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia, EPA/ Antonio Bat,, Shutterstock, AMSS Printscreen

Koja su nam još dokumenta potrebna kada putujemo u zemlje regiona

Pored zelenog kartona koji nam je potreban u određenim zemljama kada putujemo, za neke zemlje potrebna je i Međunaroda vozačka dozvola i ukoliko putujemo tuđim vozilom, potrebna je i Dozvola za upravljanje tuđim vozilom.

Međunarodna vozačka dozvola može se izdati državljanima Srbije, kao i stranim državljanima uz posedovanje važeće dozvole koja je izdata u Srbiji. Cena izdavanja MVD iznosi 2.000 dinara.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) ukoliko vozač putuje tuđim vozilom služi kao dokaz na osnovu potpisanog ovlašćenja vlasnika. Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500 dinara.

