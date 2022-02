PREMINUO PREDRAG PEĐA VRANEŠEVIĆ: Odlazak velikana muzičke i filmske scene

Velikan novosadske muzičke scene Predrag Peđa Vranešević preminuo je danas u Novom Sadu u 76. godini, potvrdila je porodica muzičara.

Predrag Peđa Vranešević, poznat po sastavu Laboratorija zvuka, koju je osnovao sa bratom Mladenom.

Ostaje upamćen kao jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja se formirala tokom šezdesetih i sedamdesetih, inspirisana podjednako popularnom muzikom svog doba i avangardnom umetnošću. Njegov veliki opus obuhvata inovativnu rok, filmsku i pozorišnu muziku, kao i scenska dela.

foto: Printscreen/Youtube

Manje je, pak, poznato da je Predrag Peđa Vranešević (rođen 27. maja 1946. u Novom Sadu) tokom svoje plodne karijere – sam ili kroz kreativnu saradnju s bratom – snimio muziku za preko stotinu pozorišnih predstava i više od dve stotine filmova i TV serija. Tokom studija athitekture u Beogradu, sredinom šezdesetih godina prošlog veka, bio je i član bit sastava The Best Nothing, koji je imao tu čast da nastupi na prvoj beogradskoj Gitarijadi, održanoj na Sajmištu, a po povratku u Novi Sad radio je kao filmski kritičar u studentskom listu "Index", te kao filmski urednik na Tribini mladih. Paralelno s muzikom, bavio se i konceptualnom umetnošću u grupi KOD, s kojom je nastupio na Sedmom bijenalu mladih umetnika u Parizu (1971). Svakako vredni pomena jesu i pet nastupa u londonskom teatru Instituta savremenih umetnosti, u avgustu 1984. godine, gde je izveo svoj muzičko-scenski spektakl “Uzjahati konje Svetog Marka”.

Radio je muziku za uspešne i nagrađivane filmove: "Splav Meduze", "Oktoberfest", "Još ovaj put", "Pun mesec nad Beogradom", "Original falsifikata”, “Kraj rata”, te “Artificial Paradise / Umetni raj”, koji je poslednji film iz jugoslavije prikazan na Kanskom festivalu. Publika takođe pamti muziku za popularne TV serije “Poletarac”, “Fore i fazoni”, “Varošarije”, “Priče iz Nepričave”. Sa rediteljem Želimirom Žilnikom, Peđa je bio koautor “Gastarbajter opere” u Srpskom narodnom pozorištu, koja je sa velikim uspehom izvođena više sezona. Pisao je takođe muziku za pozorište, sarađujući između ostalih reditelja i sa Dejanom Mijačem, Dimitrijem Đurkovićem, Vidom Ognjenović, Paolom Mađelijem i Duškom Jovanovićem, u predstavama kao što su “Smrt trgovačkog putnika”, “Oluja”, “Prenoćište”, “Obešenjak” i druge, koje su izvođene u Narodnom pozorištu u Beogradu i Sarajevu, Beogradskom dramskom, Pozorištu “Duško Radović” i svim većim teatrima sa prostora Jugoslavije. Veliku pažnju publike i medija braća Vranešević izazvali su 1984. u Londonu, nastupajući pet večeri za redom u prestižnom Institutu savremene umetnosti (ICA) sa muzičko-tekstualno-vizuelnim performansom pod nazivom “Uzjahati konja svetog Marka”. Za umetnički rad i doprinos nagrađeni su 'Bronzanim Zmajem' u Krakovu i zlatnim medaljama i nagradama za životno delo na Festivalu dokumentarnog i kratkog igranog filma u Beogradu, koju je Peđa dobio 2007. godine.

foto: Printscreen/Youtube

