GLUMICE IZGLEDAJU KAO MILION DOLARA: Niko nije obratio pažnju na njih do serije MOČVARA!

Za glumice uvek ima manje uloga nego za njihove kolege, ali to nije slučaj sa serijom "Močvara".

Posle velikog uspeha prve sezone, uigrana autorska ekipa na čelu sa kreatorima serije Olegom Novkovićem i Milenom Marković, spremila je još intrigantniji nastavak, čije finale stiže ovog vikenda na Superstaru.

foto: Firefly Promo

Radnja nove priče je smeštena u Senti, u naizgled idiličnom vojvođanskom mestu na obali reke, gde samo nekoliko porodica odličuje o životu i smrti. Sve puca od lepote i starsti, a zapažene uloge dobili su Jana Bjelica, Sara Klimoska, Sonja Kolačarić, Lidija Kordić, Katarina Marković i Anja Pavićević.

foto: Marina Lopičić

Predstavljamo vam glumice koje osvojile srca publike.

Sonja Kolačarić prvi put se pojavila na filmu 1999. godine u "Belom odelu", a zatim je nizala uloge u ostvarenjima "Nebeska udica", "Čarlston za Ognjenku", "Mrtav 'ladan", kao i u "1 na 1". Međutim, 2011. privremeno je, kažu, napustila glumu, a sa suprugom Andrejom Ivančevićem, dobila je dvoje dece. Sada se vratila u velikom stilu i nastavlja da niže uspehe.

foto: Firefly Production

Makedonska glumica Sara Klimoska, koja je pažnju domaće javnosti privukla ulogom u seriji "Senke nad Balkanom", veliko je pojačanje druge sezone "Močvare". I dalje je za gledaoce misterija ko je ubio njen lik Elenu, što će, kako kaže, tako ostati do finalne epizode na Superstaru i RTS.

"Živela sam u Beogradu godinu i po dana, vratila sam se u Skoplje kad je počela korona, kad se sve zatvorilo, nije imalo smisla da ostanem. Došla sam u Beograd da pokušam da radim i da u međuvremenu naučim jezik, jer se ovde mnogo snima i ima mnogo dobrih stvari, koje su veoma gledane i u Makedoniji. U poslednje vreme me put vodi ka Beogradu, tako da ideja da se vratim i opet u njemu živim nije daleka", rekla je glumica za Kurir.

foto: Dunja Dopsaj/FIREFLY PROMO

Glumicu Katarinu Marković, televizijska publika je zavolela kroz ulogu Roze u “Agenciji SIS”, a onda je neko vreme nismo imali prilike da je gledamo u serijima. Međutim, poslednjih nedelja Katarina ima uloge u čak tri. Preko serije “U zagrljaju crne ruke”, “Bloka 27”, pa do novih epizoda serije “Močvara”, Katarina pokazuje raskoš glumačkog talenta, ali da je jedna od najzgodnijih žena našeg glumišta.

foto: Nemanja Nikolić

Jana Bjelica nije morala da čeka da završi Fakultet dramskih umetnosti pa da se oproba u nekom značajnom filmskom ili televizijskom projektu. Bila je studentkinja četvrte godine glume kad joj je poverena glavna ženska uloga u prvoj sezoni. Posle smo je gledali i u "Pevačici", ali mini-seriji "Porodica".

" Bavila sam se amaterski glumom osam godina i išla sam u školu glume kod Petra Pejakovića. Odmalena sam kroz igru ulazila u taj svet, a na početku srednje škole sam znala da želim da to bude moj životni poziv. Bila sam zaljubljena u Tarantinove filmove kao mala, i to me je zaludelo. Mene je uvek mamio Beograd kao grad. Bila sam uvek željna sveta. FDU je čuven po kvalitetu i nije bilo dileme Beograd ili Cetinje", ispričala je za Kurir devojka iz Nikšića.

foto: Nikola Anđić

O Lidiji Kordić se najmanje zna. Lepa Baranka Anja Pavićević predstavila se publici novim filmom i mini-serijom reditelja Darka Bajića "Ime naroda", a sada je gledamo u nastavku "Močvare", iza koje stoje Fajerflaj produkcija i Telekom Srbije. Mlada glumica igra razmaženu tinejdžerku Anu iz porodice Garčević.

Kurir.rs

Bonus video:

01:43 Jana Bjelić podržala koleginice koje su progovorile o zlostavljanju