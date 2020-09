JANA BJELICA, MLADA NADA GLUMIŠTA: U Močvari prebijam razne ljude, a najlakše mi je išlo s klasićem Denisom Murićem!

Jana Bjelica nije morala da čeka da završi Fakultet dramskih umetnosti pa da se oproba u nekom značajnom filmskom ili televizijskom projektu. Mlada i šarmantna studentkinja četvrte godine glume iz Nikšića već iza sebe ima nekoliko zapaženih epizoda, a u novoj seriji "Močvara", koja se emituje subotom i nedeljom na Superstar TV i RTS, poverena joj je glavna ženska uloga. Za Kurir Jana otkriva ko je inspektorka Milka i kakva su njena razmišljanja o glumi i daljoj karijeri.

Prvi put gledate sebe na velikom ekranu. Kakvi su vam utisci o seriji i vašoj ulozi?

- Oduševljena sam. Znam ceo scenario, ali me je sve nekako zateklo i veoma iznenadilo. I da nisam deo ovog projekta, ova serija je sigurno nešto što bih gledala.

foto: Firefly Production

Da li je ovo vaša prva saradnja s Olegom?

- Radila sam s njim film "Živ čovek", ali ovo jeste moja prva velika uloga.

Čime ste se vodili pri građenju lika Milke?

- Oleg i Milena su se trudili da zajedno prođemo kroz ceo scenario. Veoma sam im zahvalna, jer nemam dovoljno iskustva da mogu da se oslonim na sebe i da imam svoje ideje. Oleg je nama glumcima dao potpunu slobodu, ali nas je i zaustavljao kad krenemo pogrešnim putem. Trudila sam se da se oslonim na svoja životna iskustva. Htela sam da Milka bude živa i čovek od krvi i mesa i da ne preteram u svom domaštavanju.

foto: Firefly Production

U prvoj epizodi već ste imali scenu sa svojim klasićem Denisom Murićem. Koliko vam je to bilo vetar u leđa?

- U seriji prebijam razne ljude, pa mi je s Denisom to išlo nekako lako. Bila sam srećna što je bio tu pored mene. Volela bih da radim i s drugim kolegama iz svoje klase.

Kako ste odabrali glumu i Beograd za studije umesto Cetinja?

- Bavila sam se amaterski glumom osam godina i išla sam u školu glume kod Petra Pejakovića. Odmalena sam kroz igru ulazila u taj svet, a na početku srednje škole sam znala da želim da to bude moj životni poziv. Bila sam zaljubljena u Tarantinove filmove kao mala, i to me je zaludelo. Mene je uvek mamio Beograd kao grad. Bila sam uvek željna sveta. FDU je čuven po kvalitetu i nije bilo dileme Beograd ili Cetinje.

foto: Ana Paunković

A prijemni ispit?

- Prijemni je bilo veoma stresno iskustvo za mene. Izašla sam na ispit posle treće godine srednje škole, više da probam i vidim kako to izgleda. Nisam imala ambicije da će me primiti. Nekako se sve desilo brzo. Došla sam u Beograd s pidžamom i četkicom za zube, a onda se desilo da mi trebaju patike, baletanke i trenerka... Roditelji su sve morali da mi pošalju autobusom. Bilo je sve to zabavno za mene, ali ne pamtim to kao neku dragu uspomenu.

Iz vaše klase dosta glumaca radi, Denis, Pavle Mensur... - Uz dobru organizaciju ne mora ni fakultet da trpi, što sam videla snimajući "Močvaru". Kad svi žele da idu u grad, a vi idete u krevet i učite tekst za novi snimajući dan. Privatni život dosta trpi. Meni u ovim godinama ništa ne pada teško.

Gde vidite sebe u pozorištu?

- Nisam se oprobala još u profesionalnom pozorištu, a to mi je velika želja. Volim komediju. Profesori i kolege kažu da sam dobar imitator. Privatno volim da se smejem i da se dobro zabavim.

foto: Damir Dervišagić

Marta Bjelica mi je rođaka, profesor i podrška Da li vam je Marta Bjelica sestra? - To je pitanje koje mi se često postavljaju. Marta je razjasnila dilemu kad je našla knjigu o Bjelicama. Naše čukundede su braća. Međutim, bez obzira na to, Martu jako poštujem kao stariju koleginicu i svog profesora. Bila je tu za mene kad su mi trebali savet i podrška.

Kurir