MOJ LIK STRADA JER GA RAZDIRU UŽASNA LJUBAV I STRAST: Goran Šušljik o novoj seriji Vreme zla

Od 23. aprila, svake subote i nedelje od 20 časova na Prvom programu Radio-televizije Srbije, premijerno će se emitovati serija "Vreme zla", snimljena po romanima "Grešnik", "Otpadnik" i "Vernik", književnika Dobrice Ćosića.

Goran Šušljik, kreator i izvršni producent serije, istakao je da je sreća što se posle serije "Koreni" radi veliki projekat "Vreme zla". To je delo koje je pisano krajem osamdesetih, ali je ono veoma aktuelno i povezano s vremenom u kome živimo.

- Ovo je uzbudljiva, kompleksna priča o porodici Katić i svim okolnostima u kojima se ona našla, kao i svim drugim istorijskim i društvenim kontekstima. Porodica pokušava da sačuva jezgro, ali zbog raznih prepreka, ona strada. Poneki od njih uspevaju da krenu u neki bolji život, a pitanje je da li je bio bolji, jer se krugovi istorije ponovo vraćaju - objasnio je Šušljik, koji tumači ulogu Petra Bajevića, agenta Kominterne, i dodao da je pitanje na koji način ideologija pojedinca stavlja pred jedan tragičan izbor.

Bez obzira na to što je to priča o generaciji koja je imala veru i nadu da će promeniti svet i suprotstaviti se uspešno zlu, to nije priča samo o tom vremenu. Sada smo svedoci ponovnog menjanja sveta i potrebe da se čovečanstvo odredi za jednu ili drugu stranu. Začudo, i nažalost, nalazimo se u možda sličnim vremenima.

Zato je Ćosićevo delo toliko univerzalno, jer reflektuje istoriju i na ovo naše doba.

- Sanja Savić Milosavljević je adaptirala romane u veliku seriju od 15 epizoda, koje traju po 50 minuta. Materijal je sam po sebi filmičan, s melodramskom linijom sa mnogo ljubavi i strasti. Moj lik veruje u ideju fanatičnog moranja da se istraje, a s druge strane ga paralelno razdire užasna ljubav i strast koja ga čini čovekom, pa on zbog toga i strada - objasnio je Šušljik.

U seriji glume i Nada Šargin, Goran Bogdan, Žarko Laušević, Nataša Ninković, Radovan Vujović, Nebojša Dugalić, Isidora Simijonović, Pavle Čemerić, Pavle Mensur...

