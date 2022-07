VESNI VUKELIĆ VENDI PATRIJARH PORFIRIJE POVERIO VAŽAN ZADATAK: Pevačica nakon objavljivanja kinjge dobila BLAGOSLOV da uradi OVO!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi je objavila nedavno njenu dugoočekivanju knjigu pod nazivom "Misterija crne žene". Tim povodom se pevačica susrela sa Patrijahom srpskim Portfirijem, te mu je poklonila primerak svoje knjige sa posvetom.

Vendi je otkrila kako je Patrijarh reagovao na njen roman.

foto: Privatna Arhiva

- Danas sam njegovoj svetosti Patrijarhu srpskom Portfiriju uručila knjigu "Misterija crne žene" i on je primio oduševljeno i rekao je da će da je pročita i da mu se sviđa kako izgledaju korice. Naravno, tek kad bude pročitao će imati komentar i verujuem da će tada da nastane euforija jer se on trudi. I ja sam od njega dobila blagoslov da misionarim. To je jako važna reč, to znači propovdati veru, širiti veru- započela je Vendi i dodala:

- Upravo ova knjiga objašnjava kakva je sila vere, pravoslavne vere, jer njoj ne može ništa ni jedna magija, jer Gospod je rekao u jevanđelju 'Ko veruje na pravi način i ispunjava ono što ja tražim', a zna se šta on traži, 'može slobodno da staje na zmije, škorpije i svu drugu vražiju silu, ništa mu neće moći'. Nijedna magija ništa ne može čoveku koji ispunjava ono što Bog traži od njega. Patrijarh kad bude pročtao, ovo je upravo ono što on traži, jer od ovog romana nije moglo bolje da se obavi misionarenje.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:42 JELENA GAVRILOVIĆ PREPLAKALA KONCERT: Glumica otkrila šta joj je nateralo suze na oči STVARNO SMO ZASLUŽILI TAKAV JEDAN KONCERT