GUČA JE KOLEVKA SVAKOG TRUBAČA: Dejan Petrović otkriva zašto je dao ostavku na mesto umetničkog direktora ove manifestacije!

Na Saboru trubača u Guči proslavljeni trubač Dejan Petrović osvojio je sve što se moglo osvojiti, pa je zato pre desetak godina odlučio da prestane s takmičenjem i šansu da mladim orkestrima i trubačima. Iako je sa svojim Big bendom stekao svetsku slavu, za Guču je on ostao naslednik velikog Miće Petrovića, Užičanina, virtuoza na duvačkom instrumentu, jednog od najboljih trubača koje je Srbija ikada imala. Dejan je četvrta generacija trubača u svojoj porodici, pa iako danas pronosi slavu i zvuke trube širom sveta, redovan je posetilac Sabora, gde je i ove godine prve večeri održao koncert.

foto: ATA images

Imate li tremu u Guči?

- Više nemam. Imao sam je samo jednom, i to 1996, kada sam se prvu put pojavio na bini. Na Saboru sam redovan od 1998, a samo jedne godine nisam učestvovao. Bilo je to 2007. jer nam je mesec dana pred Guču nastradao član benda.

Šta za vas danas znači Sabor?

- Guča je kolevka svakog trubača. Svakoga je ta kolevka zaljuljala, neko se snašao i ostao na nogama, a neko nije. Ja to volim da objasnim jednostavnim rečima: kad je Bog stvarao svet, na mestu Guče nacrtao je jednu trubicu. Time je i tada sve krenulo. U Guči svačija truba drugačije zvuči.

Vi ste, kao četvrta generacija trubača u porodici, imali od koga da nasledite talenat.

- U našoj kući u Užicu, kao i u selu, nalaze se na desetine priznanja koje smo učešćem na Saboru osvojili, počev od Zlatnih truba, preko nagrada za najbolji orkestar i mnogih drugih. I ocu, a i meni Guča je bila odskočna daska, i zato Saboru hvala.

foto: ATA images

Ove godine na Saboru je, pored nastupa, trebalo da imate i ulogu muzičkog urednika. To se nije dogodilo?

- Od prošle godine sam na mestu muzičkog urednika, ali sam pre dva meseca dao ostavku. Zbog nastupa i obaveza nisam mogao da u potpunosti dam sebe onoliko koliko ta uloga zahteva. Zato sam tu funkciju prepustio kolegi.

Nestabilna epidemiološka situacija uticala je na to da ne zakazujete koncerte u inostranstvu, iako je bilo poziva. Koliko stranci vole trubu?

- Za sada koncerte držimo isključivo u Srbiji i bivšim republikama. Uskoro će nas videti publika u Čapljini, Zrenjaninu, Beloj Palanci, Ivanjici, Herceg Novom... Proputovao sam ceo svet svirajući trubu, stranci osećaju taj instrument i vole taj zvuk. U prilog tome govori i činjenica da svake godine sve više stranaca dolazi u Guču da čuje taj magični zvuk. Na svakom koncertu u inostranstvu više je stranaca nego naših koji žive u dijaspori.

foto: Damir Dervišagić

Numera Big benda neverovatnih tonova "Vrtlog" zna da dovede atmosferu do usijanja. Gde je vrtlog bio najjači?

- "Vrtlog" je najjači gde god ga odsviramo, ta numera je definitivno naša lična karta. Posle toliko godina da se napravi jedna ozbiljna instrumentalna numera, koja nema nijednog slova teksta, ni reči, a da je toliko popularna i u svetu i kod nas, to je neverovatno. Dešava se da "Vrtlog" na nastupima sviramo i po više puta za veče.

Jedna Užičanka do sada nije propustila nijedan vaš koncert u Srbiji. Još se prepričava kako ste je na nedavno održanom nastupu u Čačku prepoznali sa scene i obećali da će joj Big bend svirati na svadbi, što je publika dočekala ovacijama.

- Svaki naš koncert se tako završava, a svako dato obećanje uvek održim, to zna svako ko me poznaje. Volim muziku, volim i ljude i na koncertima uvek dajem celog sebe, kao i ostali članovi benda. Ipak, pamtiću koncert u Sava centru 2012, moj prvi solistički, koji je probio led. To je bilo malo neobično da jedan trubač održi koncert u Sava centru, i još da ga napuni, od prvog do poslednjeg mesta. Tih deset sekundi koje sam proveo čekajući iza zavese da prođe intro i da zakoračim na scenu, pamtiću ceo život. Setio sam se dečaka koji je odrastao i učio osnovnu školu na selu, a onda uspeo da napuni jednu elitnu dvoranu. Možete misliti koliko sam tada bio srećan.

foto: Dragana Udovičić

Imate li pored svih obaveza dovoljno vremena za porodicu?

- Čim je ćerka završila sa školskom godinom i položila prijemni, mi smo iz grada pobegli na Kokin Brod. Tu nam je porodična baza i odatle putujem na nastupe. Kad prođe Sabor i zakazani nastupi, planiramo porodični odmor na moru u Crnoj Gori.

(Kurir.rs/ Denis Čeković)

Bonus video:

03:10 Otvaranje Guče i podizanje saborske zastave