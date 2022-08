IZ KNJIGE SAZNALA DA JE MUŽ VARAO Legendarna Branka Petrić ne može da PREBOLI Bekimov odlazak: Oduzeo je sebi život OVIM pištoljem

Naša glumica Branka Petrić bila je u braku sa glumcem Bekimom Fehmiumom, a za njegove avanture u toku braka saznala je nakon što je objavljena njegova autobiografija, "Blistavo i strašno".

Branka je, naime, ispričala da se Bekim nije sviđao samo ženama, nego i muškarcima, pa je tako za dizajnera Džona Galiana početkom 70-ih bio ideal muške lepote.

foto: Damir Dervišagić

- Bekim je imao potrebu da mi se poveri, makar i u knjizi, a znao je da ću ja sve, kao i uvek, prihvatiti prijateljski. U šali sam mu govorila da bih se ja na njegovom mestu ponela još i gore - rekla je Branka za Gloriju.hr, koju je Fehmiu u knjizi opisao kao Amazonku, dok ju je s obale posmatrao u moru sa sinovima Uliksom i Hedonom.

foto: Printskrin

- Bekimov odlazak ne mogu da prebolim, ali njegov postupak, koji ničim nije nagovestio, mogu razumeti. Duboko je patio zbog bujica mržnje koje su izazvale stradanja širom naše bivše zemlje, od Vukovara, Dubrovnika i Sarajeva do Kosova i Beograda. Verovao je u plemenitu misiju umetnosti, no osećajući da se to urušava, povukao se iz javnosti i prestao da prihvata uloge - rekla je Branka Petrić za Nedeljnik i dodala kako je njen suprug sebi oduzeo život metkom iz pištolja koji mu je darovao američki scenarista Kler Hafake.

