DADO TOPIĆ SLOMLJEN ZBOG SMRTI: Bata Kovač je bio moj mentor koji me je naučio kako da živim od muzike! OPISAO POSLEDNJI SUSRET

Višedecenijsko prijateljstvo započeto u Korni grupi Kornelija Bate Kovača i Dade Topića prekinuto je pre tri dana odlaskom velikom kompozitora. Posle više od 60 godina druženja ostali su hitovi koji će se pevati godinama.

- Kornelije Bata Kovač je bio moj prijatelj još skraja šezdesetih godina, od Korni grupe do danas. Bio je moj mentor i čovek koji me je naučio svemu što treba da zna neko ko se bavi muzikom i želi od toga da živi. On mi je bio više od prijatelja i saradnika - kaže Topić za Kurir.

foto: Stefan Jokić

Pre pet godina sarađivali su opet posle pola veka i snimili pesmu "Hladne su mi ruke".

- Za mene je napravio hitove "Jedna žena" i "Edita". Obnovili smo bili saradnju i snimio sam "Hladne su ti ruke" i "Ženu od proculana". Od vas čujem da je pesma "Hladne ruke" bila posvećena Spomenki Kovač. Nisam znao za taj podatak. To je jedna ljubavna balada. Sada su mnogo stvari jasnije. Pesma je predivna i volim da je otpevam na svim svojim nastupima. Na početku sam snimio i "Trla baba lan". Znao je Bata kako da s pesmama dospe do najšire publike - priznaje Topić.

foto: Dragana Udovičić

Kornelije Kovač je bio i glavni krivac što je pevač poslednjih godina počeo da snima balade.

- On je bio gospodar svega što je radio. Uvek sam to poštovao. Možda se nisam uvek slagao s Batinim izborom, ali sam od njega krao zanat. On je bio autoritativan tip kreativca, imao je zacrtani pravac. Shvatio sam da u sličnoj varijanti mogu da skupim ekipu s kojom ću raditi isto, ali na moj način. I što je još bitnije, spoznao sam da svaka ideja u začetku mora imati svog mentora, lidera, a Bata to jeste bio - iskren je hrvatski muzičar.

Na kraju se kroz suze prisetio i poslednjeg susreta pre dve godine.

- Pozvao je na taj nastup sve svoje pevače. Pokazivao je već znakove zamora. Izdržao je da odsvira ceo koncert. Bio je srećan - zaključuje Topić.

Datum ispraćaja Kornelija Kovača još nije saopšten, a postoji predlog da bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Kurir.rs

Bonus video:

00:38 Preminuo Alan Vajt, bubnjar grupe Yes