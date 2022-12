MNOGO ĆE ME KOŠTATI POPRAVKA: Šerbedžija otkrio NEPOZNATE DETALJE o POKLONU koji je dobio od Milene Dravić nakon Gagine SMRTI

Glumac Rade Šerbedžija je posle smrti Dragana Nikolića nasledio njegov brod koji mu je poklonila Milena Dravić. Brod je, kako je otkrio gostujući u jednoj emisiji, na popravci.

- Koštaće me mnogo jer je tokom vožnje zadobio jača oštećenja. Milena mi je taj čamac poklonila kada je Dragan umro. Na njemu se nalazi Gagina slika, popaj s lulom, i tako se i zove čamac "Gaga". Za dva, tri meseca će biti gotov, tako da će moji glumci ponovo ploviti na njemu. Kroz taj čamac su Milena i Gaga stalno s nama - rekao je Rade Šerbedžija, te dodao da još ima veru u mlade ljude koji će spasiti svet.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

- Verujem u novu generaciju. To je nešto što je važno, imati veru. Svet je izgubio kompas, veliki filozofi su zaćutali ili znaju nešto što mi ne znamo, pa su odlučili da nas ne obaveste. Ovim svetom vladaju nepoznati ljudi, brojevi, šifre... Najbogatijim ljudima na svetu mi ne znamo imena. Nema onih koji osećaju odgovornost, inače što bi pustili da ovaj svet ode u katastrofu. Pogledajte ratove, cunamije, zagađenja, kao da nas priroda stalno opominje. Ljudi koji vladaju svetom su sebični ljudi. Svaki čovek bi morao poći od sebe i razmišljati o delima koja čini, makar i najmanje da napravi od dobre energije i optimizma što pomaže nekome drugome - smatra glumac.

Šerbedžija napominje da je srećan, kada se sve njegove životne godine zbroje.

- Kada zbrojim godine iza sebe, mogu da kažem da sam srećan čovek. Prvo čovek polazi od svojih najbližih. Imam divnu decu, ženu koju volim, rođake, a onda i prijatelje. Isto tako često odlazim u Knin. Sedim u kafani s ljudima, to je ta mrva neke dobre volje. Želim da pomognem da tamo počne opet život i da ljudi između sebe razgovaraju, da se susreću - kaže glumac, koji za kraj otkriva da retko kada pogleda projekte u kojima igra.

foto: Ana Paunković

- Mnoge filmove u kojima sam igrao nikada nisam ni pogledao, pogotovo strane. To je došlo s vremenom. Nikad ne gledam snimljeni materijal kada radim film, jedino odem na prvu projekciju da vidim prvi kadar koji sam snimio kako bih video kostim, masku, frizuru i ništa drugo. To me je naučio Živojin Žika Pavlović. Kada te odabere režiser, ti si njegov glumac i taj lik moraš glumiti. U ovoj profesiji je bitan talenat, ali nije presudan. Raditi na sebi je najbitnije. Moj savet mladim ljudima je da zapravo više promatraju svet i da više čitaju knjige. Gledaju vesti, šta se dešava u svetu oko njih, budu angažovani, tako će biti bolji umetnici. Potrebno je da zanimljivije stvore svoju ličnost - zaključuje Rade Šerbedžija u emisiji "Kec na jedanaest".

