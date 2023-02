GLUMCI IZ IGRE SUDBINE NISU VIŠE MOJI PRIJATELJI: Milica Milša OŠTRO o kolegama, pa otkrila da li gleda seriju koju je NAPUSTILA

Koliko život ume da iznenadi, kakve sve zamke vrebaju iza mračnih ćoškova, kako se od svega izmaći i napraviti rezove i nove korake, Milicu Milšu naučila je Ada Kanački, junakinja serije "Igra sudbine". Kao Ada, prošla je kroz razne situacije i u mašti i u realnosti i naučila važnu lekciju.

Na početku razgovora za Republiku glumica naglašava da se sada okružila ljudima s kojima deli isti pogled na svet i da su se zajedno uputili u novu seriju "Zakopane tajne" scenariste Žarka Jokanovića. Cilj im je da dostignu, pa i nadmaše popularnost "Igre sudbine".

Prešli ste na TV Pink, gde od marta počinje prikazivanje nove priče. Kako se osećate povodom toga sada, kada se smirila bura zbog iznenadnog napuštanja "Igre sudbine"?

- Mogu da kažem da sam srećna. Drago mi je što smo se okupili u ovakvom sastavu. Mada su snimanja prilično naporna i traju po 12 sati, lepo je i uzbudljivo. Ne znam kako izdržavam takav tempo rada, ali je najbitnije da radite posao koji volite.

Šta ćemo sve videti u novoj seriji?

- Kao što ni "Igra sudbine" nije bila telenovela, tako ni "Zakopane tajne" nemaju veze s tim žanrom. To je, jednostavno, život. Kao što ste videli tamo, i ovde će biti ljubavi, mržnje, pohlepe, smeha, suza, komedije, trilera, tajni, zabluda... Nema samo naučne fantastike. Tajna uspeha Žarkovog teksta je to što on prati život, a tu ima zaista svega. Neke stvari koje su se zapravo desile opisane su u "Igri sudbine", a ima ih i u "Zakopanim tajnama". Neke od njih deluju potpuno neverovatno, ali život i jeste takav, potpuno nepredvidljiv.

To znači da su "Zakopane tajne" zasnovane na realnim događajima i ličnostima?

- Tako je, ovde ima nekoliko životnih stvari koje su se zaista desile. Žarko je opisao i neke ljude koji su poslužili kao inspiracija za određene likove. Život je inspiracija, ta klica sama krene i razvija se. Svaka uloga je beli papir i ja, kao glumica, gledam šta će ona da mi kaže kad je pročitam i da mi šapne kako da je dočaram. Cilj je dešifrovati, otključati i pronaći taj lik u sebi, a to podrazumeva da mora da se kopa i istražuje.

Dok ste bili deo "Igre sudbine", često ste naglašavali da svi funkcionišete kao porodica. Da li i dalje imate takav odnos s kolegama iz te serije?

- Samo ove koji su sada sa mnom u "Zakopanim tajnama" smatram porodicom.

Mislite na ovih 30 glumaca koji su napustili "Igru sudbine"?

- Da. Njih smatram svojim prijateljima.

Da li gledate seriju koju ste napustili?

- Ne gledam "Igru sudbine".

Ipak, ta serija vam je donela ogromnu popularnost. Jeste li svesni koliko su vas ljudi zavoleli kroz ulogu Ade?

- Sve počiva na temelju, a to je tekst. Ako nemate dobar tekst, nemate ništa, ni dobru seriju ni film. Glumac može nešto malo da popravi u tekstu, ali i mnogo da pokvari. Ako je scenario dobar, publika će se upecati i gledati.

Opet ne govorite o svojim zaslugama.

- Glumac je taj koji zavodi publiku, to nam je osnovno zanimanje. Nije da nisam svesna popularnosti, to je veoma lepo, drago mi je što ljudi vole mene i lik koji igram. Zaista uživam u tome. Imam divne fanove, deca mi često pišu na društvenim mrežama i trudim se da svima odgovorim.

