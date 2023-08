NJEGOVA MAJKA JE HTELA DRUGU ZA NJEGA, A NAŠ GLUMAC JE IMAO OČI SAMO ZA NJU: Voleli se 53 godine, a čak su hteli zajedno da UMRU

Legendarni glumac, doajen jugoslovenske i srpske kinematografije Ljubiša Samardžić preminuo je 2017. u 81. godini u Beogradu posle duge i teške bolesti.

U braku je duže od pola veka bio s Mirjanom, vernom pratiljom i saradnicom.

Mirjana i Ljubiša bili su u braku tačno 51 godinu, a voleli su se 53 godine. Ona je bila stub porodice svih tih godina i nakon brojnih uspona i padova ostala jaka. Do poslednjeg dana šetala je sa Ljubišom i brinula se o njemu na jedan poseban način.

„Kada brinete o nekom s ljubavlju, onda to nije nešto što bi se moglo opisati. Možete da mislite samo kako izgleda kada neko odlazi, a vi ne znate šta u tom trenutku da radite. I gledate kako odlazi neko koga volite 53 godine. Predosećala sam, to je izgledalo tako. Sin nam je umirao na sličan način. Ljubiša je bolovao dugo i smrt nije došla iznenada“, rekla je tada supruga pokojne legende.

Iako se mnogo govori o ljubavi, retki su danas brakovi koji tako dugo traju. A ljubavna priča Smokija Samardžića bila je filmska, a susret s Mirjanom sudbina iako je majka za sina već bila odredila devojku.

O tome je jednom za strane medije pričao Ljubiša:

„Kao što je ljubav presudna u životu junaka ‘Miris kiše na Balkanu`, tako je i za mene ljubav bila presudna u izboru životnog suputnika, iako je moja majka zagovarala drugu. Zavoleo sam prelepu, šarmantnu, pametnu i premladu Miru iz čestite građanske porodice. Vodio sam računa s kim počinjem zajednički život. Osećao sam da je ona žena mog života. I nisam se prevario.“

Bilo mu je važno što je Mira rasla u porodici koja poštuje dom, knjigu, muziku, pozorište, a onda otkrio kako je ona na njega delovala kao sedativ.

„Venčanjem je u moj razbarušeni život unela unutrašnji red i mir, neophodan za mirnu karijeru glumca. Divio sam se njenom odnosu prema deci, meni, prijateljima, smislu za lepotu, a posebno komunikaciji s ljudima. Bila je i ostala ponosna. Ćutala je i kada jesmo i kada nismo imali, znala je drugima da podari radost i pomoć, i sve je uvek činila srcem, iskrenošću. I sve ove vrline unela je i u naš zajednički posao.“

Upoznali su se kada je Mirjana bila jako mlada, a koliko su jedno drugo poznavali i voleli, možda najbolje pokazuje njihovo zajedničko, mladalačko prisećanje:

„Bila sam veoma mlada kada sam ga upoznala. U kasnijim godinama čovek mnogo teže ostvari neku vezu jer racio uvek nadvlada emocije. Tako da je naša ljubav rezultat moje mladosti i neiskustva. Bio je udaren! Skroz udaren“, a na to se nadovezao i on: „Nisam se opametio. I dan-danas sam udaren! Kad god kažem Miri o čemu sanjam i šta planiram, ona odgovara: Pa ti nisi normalan.“

Mirjana je to komentarisala na sledeći način. „Znate li zašto kažem da nije normalan? On mašta o stvarima koje su irealne. Želi da snimi jedno kapitalno filmsko delo, a to podrazumeva ogromnu materijalnu podlogu i natčovečanski napor. Ja, naravno, ne sumnjam u njegov kreativni rad, ali tačka o koju se spotičemo jeste taj prokleti novac, bez kojeg se ništa ne može“, rekla je ona, a kao i svaki sanjar Ljubiša je na to odgovorio: „Miki, meni snovi produžavaju život.“

Supruga velikog glumca govorila je da su posle pola veka zajedničkog života počeli da liče jedno na drugo. Ona mu je pomagala iz senke, radili su zajedno, izvlačili projekte, a za mnoge uloge koje nije snimio ona je bila glavni krivac.

„Umela sam da ga odgovaram. A i među ulogama koje je uradio ima i boljih i lošijih, ali živeli smo od tog hleba i nije moglo baš sve da se odbije“, ispričala je Mirjana.

Kada je otišao, Mirjana je bila skrhana, ali ispunjena. Sa osmehom se seća njihovog dogovora da odu zajedno.

„On je bio živa anegdota. U svim situacijama u kojima bi drugi ljudi mnogo ozbiljnije reagovali, on je od toga video neku zabavu. I nije primao neke stvari srcu što je jako dobro. I tako je mogao da traje 80 godina… i nije bolovao. Ja se stalno nešto patim, fali mi ovo, fali mi ono, umrežila sam sto bolesti, a on ode pre mene. Inače smo se dogovarali da odemo zajedno… Rekla sam: ‘Teško onom ko ode prvi‘, i tako je bilo“, ispričala je Mira Samardžić za Telegraf.

Prošle godine u Niškoj Banji na centralnom šetalištu svečano je otkrivena skulptura posvećena ovoj legendi jugoslovenskog filma. Događaju je prisustvovala i Mirjana sa ćerkom i unucima, a ceo ovaj događaj je bio utoliko dirljiviji jer su se baš u Niškoj Banji Mirjana i Ljubiša – verili.

