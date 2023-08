U SERIJI PROŽIVLJAVAM ONO ŠTO IMAM U SVOM OKRUŽENJU: Tema nove sezone "Azbuke" je zlostavljanje žena, glumica otkrila šta nas čeka

Kad se pojavila u "Azbuci našeg života" kao Vesna Popović, žena kojoj su porodične drame, ali i druge okolnosti promenile život, glumica Aleksandra Janković kao da je otpočela novo poglavlje svoje karijere. Nova sezona serije kreatorke Jelene Bajić Jočić, rađena po motivima romana Mirjane Bobić Mojsilović "Tvoj anđeo čuvar", privukla je veliku pažnju publike na Sarajevo film festivalu, jer govori o nasilju nad ženama.

U živote glavnih likova serije vraćamo se nekoliko meseci kasnije. Središte priče i dalje zauzimaju Vesna i Uroš Popović, čiji se putevi naizgled razilaze. Dok Uroš sa Anom gradi novi život, Vesna nastavlja dalje sama i donosi odluku da se posveti sebi i svom poslu, pronalazeći radost i svoju svrhu u tome. Ipak, u njen život dolazi i nova ljubav.

Posle velikog uspeha prve sezone "Azbuke", nastavak stiže ove jeseni na Superstar (realizovana u saradnji produkcijske kuće Kontrast Studios i Telekoma Srbija), a glavna glumica otkriva za Kurir s kakvim emocijama je snimala novih deset epizoda.

- Vesna u novoj sezoni ima novu ljubav, koju igra Radivoje Bukvić. Nas dvoje se znamo 20 godina, ali prvi put sarađujemo. Radovala sam se kad mi je rediteljka Jelena Bajić Jočić rekla ko će mi biti partner. Visoka sam i korpulentna žena i godi mi kad je neko mog broja fizički i glumački. Gledala sam prvi put s publikom epizode i zadovoljna sam onim što sam videla u Sarajevu.

Koliko kao glumica za ovu ulogu koristite lično iskustvo?

- Igram svoje godine i to je olakšavajuća okolnost. Međutim, Vesna proživljava nešto što nemam u ličnom iskustvu, ali imam ga u svom okruženju. Tema nove sezone je zlostavljanje žena i kako se prolazi kroz te stvari. Kroz to se prolazi teskobno i grozno, ali ako ne postoji društvo koje to razume, mora da postoji porodica, koja ćete zaštititi i stati iza tebe.

Poslednjih meseci zadesile su nas velike tragedije, a poslednja se desila u Gradačcu. Koji je način da se ovakvim stvarima stane na put?

- Za svaki problem postoji rešenje. To je matematički zadatak, čije je rešenje jednostavnije ili kompleksnije. Ovo je jedan kompleksan problem i rešenju se treba pristupiti kroz državne institucije. Mediji i društvene mreže čine veliku zbrku u glavi tih labilnih ljudi. Živimo u jednom neprijatnom vremenu. Kad je jedino rešenje čoveku ubistvo, to je lako osuditi, a to treba razumeti kao društveni, ne lični problem. U Beogradu je dete ubilo decu, a femicidi, koji su se nanizali kao perle, formirali su kod mene strah, sve mi se steže u grlu i muti mi se. Prve reakcije kod mene su bes i želja za osvetom, a to je sve pogrešno. Stvarima treba pristupiti zrelo. "Azbuka našeg života" otvara tu problematiku na pravi način. Ako nije tu društvo da te zaštiti, tu je porodica... Svi se bavimo time kako izgledamo i nečim materijalnim, a na kraju s ovog sveta odeš bez ičega.

"Azbuku" ste delom snimali i u Zagrebu. Da li biste voleli da vas u nekoj novoj sezoni put odvede u rodni Split?

- Sad sam dovoljno odrasla, a i dete mi je već veliko, i vrlo sam raspoložena da radim sa svim zemljama bivše Jugoslavije. Naravno da bih volela da se i "Azbuka" snima u Splitu. Moj rodni grad je u meni, i kad mi nedostaje, odem i prošetam njegovim ulicama.

Nećete raditi ništa novo ovog leta?

- Svesno sam donela tu odluku da mi se ne bi dešavala mentalna pucanja. Čovek mora da radi, ali i da se odmara. Moraš 12 sati da radiš i toliko da se odmaraš. Nije najvažnije samo raditi ili snimati. Čovek mora da se posveti sebi i, kad oseti problem, treba da se povuče od svih. U mom slučaju, spustim sve roletne i, dok ne prođe temperatura i ne pronađem rešenje, ne izlazim napolje.

Kurir.rs, Ljubomir Radanov

