RADIO JE KAO MOLER I REKLI SU MU DA BATALI GLUMU: Čuvenog glumca život nije mazio, ništa mu nije išlo od ruke a onda USLEDIO OBRT

Glumac Dragan Zarić jedno je od imena koje je dobro poznato u našoj kinematografiji, a rođen je na današnji dan 1942. godine.

Rođen je za vreme okupacije 1942. u Beogradu. Zarići su stara beogradska porodica. Dragana su u porodici zvali Gaga, bio je najnestašniji od troje malih Zarića. Dečak nije baš voleo knjige, ni učenje, teško ga je bilo naterati da školu shvati ozbiljno.

U svojoj bogatoj karijeri proveo je tri i po decenije pred kamerom, stao je pred nju i izveo ono svoje u preko 80 navrata. Zablistao je i jednom replikom i sa preko stotinu njih u istoj ulozi.

Bogata karijera

Zarić se sa 24 godine prvi put pojavio na filmskom platnu, kao student u urbanoj drami Vladana Slijepčevića "Štićenik" (1966), po scenariju Jovana Ćirilova.

A onda se na TV ekranima širom Jugoslavije pojavio opskurni kafanski trio, bili su to - "Muzikanti". Uspeh "Muzikanata" izbacio je u prvi plan Zarićev talenat u komediji, pa je već sledeće godine (1970) usledio još jedan hit serijal Dragoslava Lazića - "Ljubav na seoski način".

Dramskog umetnika publika je gledala i kao direktora gimnazije u "Varljivom letu 68", zatim u filmu "Čovek sa četiri noge", kao i u komediji "Debeli i mršavi" i filmskom nastavku avantura Paje i Jareta, "Kamiondžije opet voze", u ulozi prepredenog gastarbajtera Buce Krtalića.

Mlađa publika najbolje ga pamti po liku poštara Nazima u antologijskoj ratnoj drami "Lepa sela lepo gore" (1995) Srđana Dragojevića, ali i portira u filmu "Rane" (1998). Zarićevo poslednje pojavljivanje pred filmskim kamerama bilo je u Lekićevoj drami "Nož" (1999), umro je već sledeće godine od posledica raka.

Počeci

Glumački počeci ove legende nisu bili laki. Može se reći da mu život nije bio naklonjen, a on se nije predavao i rešio je da uspe uprkos svemu. Kada su ga odbili na prijemnom za glumu, upisao se na studije prava. U međuvremenu, zarađivao je svoj dinar baveći se molerskim radovima, a neko vreme radio je i kao razvodnik na "Kolarcu".

I kada je primljen na dramu, za Dragana nije sve išlo "kao po loju". Sticajem okolonosti ponavljao je drugu godinu na Akademiji. U to vreme, stizali su do njega i saveti da batali glumu. Dragan se nije mnogo obazirao na to, rešio je da nastavi i završi započeto.

Porodica

Glumac je godinama bio u braku sa Milicom, arhitektom, sa kojom je dobio sina Ivana ćerku Milicu.

- Kad smo se uzeli ja sam redovno kuvao. U stvari, nikad se u našoj kući nije pravilo pitanje ko će da kuva. Mogu da kažem da imam sjajnu ženu. Beba je velika lafica. Razumemo se izvrsno. O svemu se dogovaramo i ravnopravno odlučujemo. Mi smo, pre svega, dva drugara - govorio je ranije glumac.

Oboje su jako bili posvećeni porodici, čak je i Žare sam isticao da kod kuće nije bio glumac, već otac preokupiran vaspitavanjem svoje dece, koja su kasnije krenula očevim putem i poznata su lica domaćoj publici.

