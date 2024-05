"GLUMA JE SUDIJA KOJI TRAŽI ISTINU" Ana Lečić o finalu DUGA MORU, odlasku za Ameriku i novoj ulozi u jednoj hit seriji

Glumica Ana Lečić ima samo 25 godina, a već nekoliko značajnih uloga iza sebe. Trenutno je svakog vikenda na Superstar kanalu gledamo u četvrtom nastavku serije „Dug moru". Uloga glavne protagonistkinje Olge bila je i njen prvi susret s kamerom, koji je najavio da je čeka sjajna karijera. Usledile su uloge u filmu „Dara iz Jasenovca", seriji „Državni službenik", a biće i deo ekipe druge sezone „Crne svadbe".

foto: Nenad Kostić

Šta čeka u velikom finalu „Duga mora" Olgu, a kakva je sudbina drugih junaka?

- Može se očekivati jedan lavirint zagonetnih događaja, dosta akcije i fantastike, kao i razrešenje svih nedoumica iz prethodnih sezona. Svi tragaju za Olgom, čak i ona sama. Meštani i porodica je traže fizički, dok ona prolazi jedno duhovno putovanje u totalnoj konfuziji novog sveta koji je zatiče. U ovoj sezoni putuje kroz vreme i prostor i suočava se s velikim tajnama.

Po čemu je ova sezona još posebna?

- Unosimo novi svet, svet mrtvih, i imamo sjajna glumačka pojačanja.

foto: Nemanja Nikolić

Kakva je bila saradnja s novim rediteljima Milanom Todorovićem i Milanom Konjevićem?

- Super, volim taj duo. Njih dvojica su pored režije i pisali tu sezonu, super mi je što su se zaigrali magijom, svetovima, događajima. Nije uopšte lako smisliti gde dalje ide serija ovog tipa posle tri sezone, a da to zadrži smisao i kvalitet. Bilo je veoma uzbudljivo za igru.

Prvu ulogu ste dobili u ovoj seriji. Šta biste danas rekli onoj Ani od pre nekoliko godina?

- Počela sam na drugoj godini fakulteta i to mi je izuzetno dragoceno putovanje. Nisam sigurna šta bih sebi rekla tada, verovatno jednostavno, a opet teško: veruj.

foto: Nenad Kostić

Bila vam je nuđena stipendija za studije u Americi. Da li mislite da ste doneli pravu odluku što ste ostali u Srbiji?

- Sve je ispalo kako treba. Naravno da me malo kopkalo šta bi bilo da sam otišla, ali iz ovog ugla mislim da bi u tom trenutku to bio veliki šok. Nisam bila sto odsto sigurna da li želim i glumu da upišem, a kamoli da odem na drugi kraj sveta.

Za vas nema odmora, jer ste radili i seriju „Krunska 11". Šta možete da nam otkrijete o ovoj priči?

- Krajem aprila sam završila snimanje te serije koje je trajalo od septembra. To je jedna romantična i duhovita priča koja će, nadam se, malo da zasmeje i rastereti gledaoce. Iako je žanr komedija, moj lik ovde nije u osnovi komičan, ali mi je drago što igram jedan pomalo „lakši" žanr. Taman je došla uloga kad sam osetila potrebu da odbranim svoju nežniju stranu, koju publika nije imala prilike mnogo da vidi u ulogama koje su me dosad nalazile.

foto: Promo

Opet vam je partner Vule Marković. Da li ćete posle ovog postati novi Milena Dravić i Ljubiša Samardžić ili Gaga i Milena?

- I posle ovoga ostajemo standardno Vule i Ana, ali svakako da vrlo laska takvo poređenje (smeh).

Govorite sjajno strane jezike i imate agenta. Da li ste išli na audicije za neke inostrane produkcije?

- Prvo sam mislila da mi agent nije potreban. Međutim, videla sam kako Vule radi s Tijanom Popović koja ima svoju agenciju „Fidelis". Poželela sam da radim baš sa njom što se ispostavilo kao jedna od boljih odluka u mom poslu. Tijana je mnogo više od agenta. Ona je drug, i stilista, i fotograf kad zatreba. Odlično radi svoj posao. Dobila sam preko nje nekoliko poziva za strane kastinge, imala priliku da se oprobam i sa ulogama na italijanskom.

foto: Nenad Kostić

Publika vas gleda na malim ekranima, ali retko u pozorištu. Jednu od prvih uloga vam je tu dao Jagoš Marković u „Putujućem pozorištu Šopalović"?

- Slikali su me za intervju u parku kod Politike, a Jagoš Marković je to posmatrao i pio kafu. Ugledao me je i pozvao. Bio je to možda naš treći susret u životu. Snimala sam tada „Daru iz Jasenovca", a on mi kaže: „Hajde dođi, imam jednu ulogu za tebe u komadu koji sad spremam." Nisam razumela uopšte da on meni nudi ulogu, bila sam totalno zbunjena... Razmenili smo brojeve telefona, prošlo je dva meseca kad sam mu poslala poruku da sam slobodna za rad, nakon što sam završila snimanje filma. Uloge su tada već bile podeljene. Međutim, za dva dana me pozove i nađe mi jednu stvarno malenu ulogu, koji igram i danas sa uživanjem što igram u bilo čemu što ima dušu Jagoša Markovića.

foto: Marina Lopičić

Stižete li da pratite strane serije. Koji su vaši favoriti?

- Skoro sam odgledala seriju „After Life" i dobro se isplakala, ovih dana se opet vraćam na „Seks i grad", sada sam počela i „The Chosen", priču o Isusovom putovanju. Tako da ima baš svega na mom repertoaru.

Često se čuje da je gluma muška profesija i da nema mnogo važnih ženskih likova. Da li se takva slika danas menja?

- Evo, baš „Dug moru" to menja, ima ijoš takvih serija i biće, nadam se, sve više.

foto: Nenad Kostić

Šta vam u glumi kao profesiji najviše odgovara, a šta vam ne prija?

- Izazov je da se nauči kako ne očajavati u periodima bez posla i isto tako, kad ima puno posla, kako ostati temeljno posvećen i na zemlji. A i stalno ste na nekoj proceni iz kastinga u kasting, da li se uklapate, da li možete, da li izgledate ovako ili onako... Treba imati mnogo poverenja u sebe i naučiti da prihvatiš ne, da ti ono ne umanji vrednost ni na koji način i ideš dalje.

Na kraju, šta je za vas gluma? Igra ili nešto drugo?

- Gluma je za mene ono gde ideš kad ne znaš gde bi, ono što daje smisao svakoj emociji, onaj prijatelj koji ceni tvoju autentičnost najviše, ono što zove na igru i opominje: ne sudi! Ne znaš dovoljno. Sudija koji uporno traži istinu, ono što viče: istupi hrabro, ono što ti šapuće - nisi sam. Ništa drugo mi tako ne igra.

03:36 TATJANA KECMAN BI ANA LEČIĆ U SCENIRANJU: Nisu se DVOUMILE da li će prihvatit ulogu u Dari (KURIR TELEVIZIJA)