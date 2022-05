MANEKENKA U VEZI SA 40 GODINA STARIJIM KOCKAROM: Tvrdi da nije s njim zbog para već zbog OVOGA i uvredi se kad je zovu SPONZORUŠOM

Manekenka Vilou Sias (23) iz Severne Karoline, upoznala je profesionalnog igrača pokera i građevinara Dejvida Simoninija (63) na Tinderu u februaru 2022. i rekla da su se odmah zaljubili jedno u drugo.

- Zaljubili smo se u roku od sat vremena. Bio je moj prvi i jedini dejt na Tinderu, ali smo na brzinu večerali jer sam kasnije te večeri imala intervju - rekla je manekenka o prvom njihovom sastanku.

- Mi smo poput ogledala. Naše se energije jako dobro spajaju i čak jedemo iste stvari, što je ludo. Često nećemo da radimo ništa osim da se smejemo i dobro zabavljamo. Mislim da smo se stvarno povezali zbog iskustava i vibracija koje delimo, što nam je uglavnom zajedničko - objasnila je ona.

Par deli svoj raskošan način života na internetu - uključujući dan kada je Dejvid svojoj devojci kupio Mercedes vredan 175.000 dolara kao "poklon sredinom nedelje" - ali su se suočili s kritikama ljudi koji tvrde da je Vilou sponzoruša.

Vilou poriče da je samo zbog novca s Dejvidom i ističe da joj on pruža stabilnost i sigurnost koje su joj potrebne.

Dodala je da, uprkos razlici u godinama, Vilou i Dejvid dele puno zajedničkih interesa, uključujući česte izlaske na skupe večere ili zabave.

Ovo nije prvi put da Vilou izlazi sa starijim muškarcem. Ranije je bila u vezi s 42-godišnjakom i 37-godišnjakom.

- Zapravo sam pre izlazila sa starijim muškarcem nekoliko meseci i naša razlika u godinama bila je oko 20 godina. Bio je divan, ali mi se previše svideo i uplašila sam se, pa sam ga ostavila. Drago mi je što jesam, jer sam kasnije upoznala Dejvida - rekla je.

- Moja poslednja veza započela je slično kao i ova, ali on nikad nije držao svoja obećanja. Dejvid kad nešto obeća znaš da će to i ispuniti, što mi je stvarno seksi. On se brine da budem zbrinuta, da mi je udobno i da mi ništa ne treba, što mi je jako bitno - objasnila je.

- U ovom trenutku mi treba takva vrsta stabilnosti i sigurnosti u životu - dodaje.

U budućnosti se par nada da će imati porodicu i već su razgovarali o deci. Vilou kaže da su njena porodica i prijatelji zavoleli njenog dečka, ali neki ljudi misle da je s njim samo zbog novca.

- Moji roditelji vide koliko me usrećio i koliko je dobar prema meni - izjavila je i dodala da joj je nedavno kupio Mercedes AMG kao poklon za "Srećan četvrtak", i dodala da je tako mazi i pazi, kao njen tata.

Par objavljuje svoju romansu na TikToku, gde je jedan isečak imao čak 17,3 miliona pregleda i preko 2,2 miliona lajkova. U videu je par prikazan kako intimno pleše dok Dejvidove ruke prelaze preko njenog tela, piše "Daily Mail".

Međutim, mnogi kažu da par više liči na "oca i ćerku" nego na par.

- Ples tate i ćerke je nešto najslađe - napisao je jedan pratilac, a drugi dodao da je "slatko videti kako su tata i ćerka povezani".

S druge strane, nekim gledaocima se video s Dejvidom jako svideo.

- Zgodan je - napisala je jedna žena.

- Čekaj, on je tako sladak, oboje ste slatki - komentarisao je drugi pratilac.

- Ovo je najslađa stvar na svetu - dodao je treći.

Uprkos pomešanim reakcijama, par kaže da nisu zabrinuti zbog razlike u godinama i odbijaju sve negativne komentare.

- Učim ga kako da ignoriše trolove - dodala je Vilou.

(Kurir.rs/24sata.hr)

