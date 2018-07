DIREKTOR FILMSKOG CENTRA SRBIJE BOBAN JEVTIĆ: Ima nade za srpski film!

Filmski centar Srbije (FCS) dobio je milijardu i pet miliona dinara za budžet u 2018, što predstavlja ne samo znatno uvećanje već presedan u novijoj istoriji. Iako veoma zadovoljan radom ove organizacije i uopšte stanjem srpske kinematografije, Boban Jevtić, direktor FCS, za Kurir govori da li nas čeka svetla budućnost i kad možemo da očekujemo domaće filmove u srpskim bioskopima, kao i koliko je značajno to što se ove godine na Mostri u Veneciji prikazuju tri srpska filma, za razliku od prošle, kad nije bilo nijednog.



Kako vidite srpski film u ovom trenutku?

"Trenutno je na putu sveobuhvatnijeg oporavka. Ono što javnost, ali i sam filmski esnaf mora da shvati i što nikada ne bi trebalo da izgubi iz vida jeste prosta činjenica da je za promene, a saglasićemo se da su promene u srpskom filmu i srpskoj kinematografiji nužne, potrebno i vremena i strpljenja. Nakon godina tavorenja, pa i (samo)urušavanja sistema, poslednjih godina, u smislu proizvodnje i šire shvaćene institucionalne podrške, stvari idu nabolje. Već dve i po godine imamo redovne konkurse, što svakako predstavlja lako uočljiv napredak i dokaz čvrste i postojane državne podrške filmskim stvaraocima u Srbiji, a što je, uostalom, ključni razlog postojanja Filmskog centra Srbije."



S tim u vezi, nedavno se u javnosti pojavila ocena da novih/završenih srpskih filmova nema.

"Mora biti da je reč o ishitrenom sudu, verovatno neobaveštenosti, budući da to naprosto nije tačno. Ako se zadržimo samo na celovečernjim igranim filmovima koji su nastali uz podršku države, već na jesen nas očekuju bioskopske distribucije nekoliko naslova - tu su "Zlogonje" Raška Miljkovića, film za decu koji je već osvojio nekoliko referentnih festivalskih nagrada, počev od one u Torontu, "Južni vetar" Miloša Avramovića, "Zaspanka za vojnike" Predraga Antonijevića, "Kralj Petar I: U slavu Srbije" Petra Ristovskog, "Teret" Ognjena Glavonića,"Taksi bluz" Miroslava Stamatova. Pomenimo i filmove koji su imali festivalske premijere u Srbiji, to su "Banditi u potrazi za mamom" Koste Ristića, "Horizonti" Svetislava Dragomirovića, "Sistem" Momčila Preradovića..."

Šta bi moglo da promeni sliku o srpskom filmu?



"Dosta toga. Recimo, činjenica da bi u narednim mesecima trebalo da počne snimanje novih filmova Srdana Golubovića, Slobodana Šijana, Stefana Arsenijevića, Mladena Đorđevića, Srđana Dragojevića, Dušana Milića, Dragana Bjelogrlića, Maje Miloš, a te nove projekte renomiranih autora je, naravno, podržao Filmski centar Srbije".



Fokusirajmo se na poslednje mesece i konkretna i završena ostvarenja. Šta bi bilo ono najvidljivije kad je reč o uspehu srpskog filma izvan Srbije?



"Recimo, učešće filma "Teret" u 15 dana autora, zvaničnom programu Kanskog festivala i već sada zapažen uspeh filma "Ederlezi rajzing" Lazara Bodrože, koji je u samo nekoliko meseci prikazan na festivalima u Belgiji, Brazilu, Rusiji... sa već ugovorenom distribucijom na teritorijama Severne Amerike i Japana. Pošto ni srpski film ne čine samo igrani filmovi, još jednom podsećam na ogroman uspeh i odjek "Druge strane svega", aktuelnog filma Mile Turajlić, koji je sa osvajanjem nagrade IDFA napravio istorijski uspeh srpske dokumentaristike. Takođe, nedavno je objavljeno da je u konkurenciji za prestižnu nagradu Luks Evropskog parlamenta".

Krenulo je i na planu manjinskih koprodukcija?



"Zimus smo imali "Dovlatova" Alekseja Germana mlađeg, srpsku manjinsku koprodukciju, u glavnom takmičarskom programu Berlinskog filmskog festivala, a nedavno je stigla vest o učešću filma "Ti imaš noć" Ivana Salatića, crnogorsko-srpske koprodukcije, u programu Nedelja kritike predstojećeg Filmskog festivala u Veneciji, kao i kratki igrani film "Strano telo" mladog reditelja Dušana Zorića u selekciji "Horizonti", kao i dokumentarac Emira Kusturice "El Pepe, Una Vida Suprema" o bivšem i mnogo voljenom predsedniku Urugvaja koji će biti prikazan van konkurencije, a reč je o koprodukciji Argentine, Urugvaja i Srbije. Dakle, srpska kinematografija, uz sve teškoće, ima čemu da se nada u budućnosti".

