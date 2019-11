ČUVENI TERMINATOR JE IMAO TEŠKO DETINJSTVO: Bio sam najsrećniji kad smo kupili FRIŽIDER! Ova poniženja nije OPROSTIO!

Arnold Švarceneger se rodio u Austriji 30. jula 1947. u Talu. Od malih nogu bio je veseo, znatiželjan i voleo je sport. Prvi je put je podigao teg u dobi od 13 godina, kad ga je fudbalski trener odveo u teretanu. Već godinu dana kasnije zacrtao je da će postati najbolji bodibilder na svetu, a sa 17 počeo je ozbiljnu sportsku karijeru. Ali u tome nije imao potpunu porodičnu podršku. Odrastao je u kući staroj 300 godina, porodica Švarceneger dugo nije imala frižider u kući, a vodu je donosila iz bunara udaljenog dvestotinjak metara.

foto: Profimedia

Glava kuće Gustav Švarceneger bio je strog lokalni policajac koji je više podržavao starijeg sina Meinharda nego Arnolda. Svaki dan je sinovima zadavao fizičke izazove u kojima bi Meinhard uvek bio bolji, a mlađi sin je slušao kritike.

Tako je neko vreme otac tvrdio da Arni, kako mu je bio nadimak, nije njegov sin. Glumac je oca posle opisivao nepristupačnim, dok je s majkom domaćicom Aurelijom uvek imao odličan odnos.

Ocu je toliko zamerio zlostavljanje da mu čak nije došao na sahranu 1972., kao ni bratu koji je poginuo u automobilskoj nesreći vozeći pijan. Ali svejedno je nakon bratove pogibije usvojio njegovog sina Patrika i brinuo se o njemu.

Kako je porodicu uvek mučila besparica, otkrio je da mu je jedan od najsrećnijih dana bio kad su nabavili frižider.

Boljem životu najviše su pridoneli njegovi sportski rezultati. Pre nego što se zaljubio u bodibilding, buduća zvezda bavila se trčanjem, bacanjem kugle i koplja, boksom, a pobedila je ljubav prema dizanju utega.

"Kad sam imao deset godina, želeo sam da postanem najbolji u nečemu pa sam počeo da plivam. Osvajao sam prvenstva, ali sam osetio da ne mogu da budem najbolji. Probao sam da skijam, ali sam shvatio da nemam potencijala. Igrao sam fudbal, ali mi se nije baš svideo jer nisam samo ja bio zaslužan ako bih učinio nešto spektakularno pa sam počeo da izbegavam timske sportove. Počeo sam da dižem utege i to mi se svidelo. Osvojio sam prvenstvo Austrije 1964., ali bio sam previsok za to. Odustao sam od toga i počeo da se bavim bodibildingom. Nakon dve godine, shvatio sam da je to ono u čemu mogu da buden najbolji", otkrio je godinama kasnije.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir