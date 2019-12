GITARISTA NIKOLA STAJIĆ OBJAVIO ALBUM: Tomi Emanuel je moja najveća podrška!

Gitarista Nikola Stajić udružio je nedavno svoju muzikalnost sa energijom i šarmom Stjepana Hausera, violončeliste sastava 2Cellos, a njihovo izvođenje evergrina Frenka Sinatre „Fly Me To The Moon“ vrtoglavom je brzinom obišlo svet putem interneta i postiglo milionske preglede. Nikola dalje nastavlja sam - pre nekoliko nedelja objavio je album prvenac „Monody“ za „Jugoton“.

Pesme đaka čuvenog američkog koledža Berkli odišu znanjem i ljubavlju prema džezu, bluzu, roku, ali i balkanskoj muzici.

CD je snimljen u čuvenom studiju Pitera Gejbrijela „Real World“ u Engleskoj i u „Big Blue Sound“ studiju u Bostonu. U muzici 17. veka, monodija je bio muzički stil koji je sačinjavala vokalna linija u čijem se nezavisnom kontrapunktu nalazila bas linija, a koju je upotpunjavala harmonija instrumenata kao što su lauta, čembalo, orgulje i, u retkim slučajevima, gitara. Na izdanju se nalazi osam numera, a otvara ga „Zajdi, zajdi“.

- Verujem da će ovaj album naći put do srca ljudi, i što je još bitnije, da ću svirati za publiku uživo. Diplomirao sam gitaru na Berkli koledžu. Berkli sam upisao i postao stipendista nekoliko godina pre nego što sam upoznao Tomija Emanuela, a on je nakon što smo se upoznali odlučio da mi plati sve preostale troškove stanovanja i propratne opreme za studiranje.

Tomi je najveća podrška i najbolji mentor na svetu ako želite da budete gitarista u ovom veku, tako da sam beskrajno zahvalan univerzumu koji je tako poređao moje zvezde vodilje - kaže mladi gitarista, koji planira da održi koncert i u Srbiji.

(Kurir.rs / LJ. R. / Foto:Profimedia, Aleksandar Anđelić)

