GLUMAC DUŠAN KALIČANIN KAŽE DA JE VEOMA NERVOZAN: Potpuno sam poludeo, svi me nerviraju!

Dušan Kaličanin ne izlazi iz kuće i poštuje propise, ali je priznao da ga ovih dana svi nerviraju.

On se u emisiju „Ekskluziv“ uključio putem linka i priznao da je nervozniji ovih dana.

- Dušane, ti si uvek nasmejan, ali si ljudsko biće, da li si i ti ovih dana tužan - zanimalo je voditeljku, ali nije baš očekivala odgovor koji je Kaličanin dao.

- Posustajem ovih dana. Mnogo me nerviraju i ovi koji su optimistični previše i ovi koji osuđuju. Svi su epidemiolozi, krizni štabovi, a to me užasno nervira. Čak ni pravi krizni štab ne može da zna šta nas čeka, ceo svet je zbunjen, ali mi uvek imamo te jedinke koje kažu što se izlazi, onda oni što pitaju za maske. Potpuno sam poludeo i nikog više ne volim - zapenio je u jednom trenutku, a zatim otkrio da se čuje s koleginicom Anom Mit, za koju je rekao da je u pravo vreme postala jutjuberka.

- Mislim da će je to držati jedno nedelju i po dana - bio je duhovit Dušan.

