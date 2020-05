FILIP O TITULI ZAVODNIKA, ŽIVOTU NA RELACIJI BEOGRAD-ZAGREB I OČINSTVU! Teško mi je da se pogledam i na ekranu mobilnog!

Glumac Filip Juričić kojeg starije generacije pamte iz "Ljubavi u zaleđu" progovorio je bez dlake na jeziku o životu na relaciji Beograd–Zagreb, te epitetu zavodnika i ulozi oca. Zbog poslovnih obaveza, nekoliko meseci je provero u srpskoj prestonici i bez svoje porodice, a zbog bebice uglavnom se trudio da više od nedelju dana ne budu odvojeni.

"Živeo sam na relaciji Zagreb - Beograd, te nikada nisam duže od nedelju dana bio odvojen od kuće. Pošto imam malu bebu, uvek sam se trudio da svaki slobodan dan koristim da dođem u Zagreb. Beograd me je veoma lepo prihvatio i lepo sam se osećao u tom gradu. Ima mnogo pozorišnih predstava pogledati, videti sa starim, ali i novim prijateljima. Imao sam sa kim da se družim, šetam, upoznajem restorane. Čekam da se završi pandemija, te da nastavimo snimanje. Veselim se doći zbog projekta, ali i zbog toga što je proleće moje omiljeno doba, te da vidim grad i iz te perspektive."

Kakav ste privatno, kao otac?

"To bi vam morala reći moja deca. Upravo sedim pored malog koji je toliko mali da vam još ne može odgovoriti, ali vam se smeška. Dok dajem odgovore na vaš ntervju, čuvam ga sam, a on je uzeo neki pesak i sve je istresao po celoj sobi. Nisam vikao na njega, samo sam rekao - šta to radiš? Izljubio ga, izgrlio ga i sve to pospremio. Valjda onda možemo da kažemo da sam dobar. Imam nekada kratak fitilj, ali ne vičem na njih i nikada ih ne bih udario. Volim da se igram sa njima. Izgubim živce i jedva čekam da ga uspavam, ali čim prođe malo, odmah mi fali. Ma kao svaki drugi otac."

U Srbiji ste poznati kao veliki zavodnik. Žene vas obožavaju. Da li vam laskaju ovakvi komentari?

"Laskaju mi, ali me u istom vreme i zabavljaju. Ne znam kako sam veliki zavodnik? Nikoga nisam zaveo u Srbiji. Naravno da se čoveku to sviđa, ali pokušavam biti na zemlji i živim normalan život sa porodicom. U prošlosti sam imao problema, nesrećnih ljubavi i nije mi uvek uspevalo zavesti onog kog sam želeo."

Nedavno ste proslavili rođendan u vanrednim uslovima...

"U rano jutro smo otišli na jednu livadu, tamo smo popili kafu, sa najužom porodicom. Supruga je pripremila jedan lep ručak, sve ono što volim. Uveče sam jedva uspeo da pronađem restoran koji isporučuje suši. Otvorili smo buteljicu vina i na balkonu večerao sa suprugom. Bilo nam je veoma lepo i to je jedan super rođendan."

Koje ste to stvari stavili na spisak da ćete nakon što napunite 39 godina početi da ih se pridržavate?

"Bliži se taj četrdeseti te oko toga imam neke planove. Ali sve se to svodi na isto, biću umereniji u nekim lošim stvarima, istrajniji u dobrim. Ne možeš se više ludirati kao kada si imao dvadeset godina. Biću izuzetno posvećen karijeri i porodici. Naravno, tu su i prijatelji. Uz sve to, fizički je problem sa kilažom, potrudiću se da se zdravije hranim, više da treniram. Time se sve više bavim, jer godine idu sve brže i brže, a telo mora da bude spremno da se izbori."

U jednom intervjuu ste rekli: "Nisam poznat kao neko ko je uvek radostan, srećan, veseo i optimističan." Mnoge je to iznenadilo, jer vam zavide na karijeri i privatnom životu.

"Imam nekada turbulentnih raspoloženja, a nekada mi se ništa ne da. Bezvoljan sam. Dođu takvi dani i mislim da je to normalno. Kod nas glumaca je to tako, pojavljujete se na premijerama, te ne možete doći namrgođeni u kameru i govoriti da ti je danas dan loš. Mislim možda i možeš, ali uvek se od nas traži osmeh. Upravo mislim da me to čini normalnim čovekom što imam i dobrih i loših dana. Smatram da imam jedan prosečan život i nisu tu neka velika primanja, luda slava... Sve se to pumpa, a istina je na sredini."

Da li volite sebe da gledate na malom ekranu?

"Sebe ne volim, ni na malom, ni na velikom, ni na mobilnom. Verujem da postoje ljudi koji imaju taj problem kada čuju svoj glas, to mu postaje nešto iritantno i čudno. Vremenom sam se na to navikao, a nekada su projekcije službene i idem na njih. Naravno, šta god da snimim, uzmem i pogledam, te vidim šta bi se moglo popraviti. Nikada nisam zadovoljan i srećan. Izbegavam i teško je gledati samog sebe."

