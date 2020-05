TURBULENTAN LJUBAVNI ŽIVOT ANJE ALAČ! Jedan njen bivši sada je sa SRPSKOM BOGATAŠICOM, a o OVOME se i dalje samo ŠUŠKA!

Ćerka Vesne Čipčić i Aleksandra Alača, mlada glumica Anja Alač, navodno je svojevremeno bila u vezi sa Milošem Bikovićem. Sudeći po skorijim fotografijama, oni su i nakon navodne romanse ostali u prijateljskim odnosima.

Sa druge strane, iako ne voli da govori o svojoj privatnosti, Anja je jednom prilikom ipak progovorila o dugogodišnjoj vezi sa glumcem Radovanom Vujačićem, koji je danas u vezi sa Milenom Radulović, koja se proslavila u "Balkanskoj međi".

"Raša me je privukao svojom jakom energijom i duhovitošću. On je sličan meni i zapravo je moja srodna duša", rekla je glumica pre nekoliko godina, dok Radovan i Milena održavaju vezu na daljinu s obzirom na to da ona živi u Rusiji.

Milena, inače, kako su još ranije pisali mediji, dolazi iz izuzetno bogate porodice. Njen otac je, kako se navodi, veoma imućan i uticajan čovek koji na svom računu ima milione.

Anja neodoljivo podseća na svoju majku iz mlađih dana, a na dobrom je putu da opravda i njen glumački talenat. Angažovana je kako u pozorištu tako i na televiziji i filmu, a ostvarila je i zapaženu ulogu u jednoj hrvatskoj seriji. Voli da putuje, pa svaki slobodan trenutak koristi kako bi posetila neku novu destinaciju.

Inače, kao svaka glumica - Anja je svestrana. Pored glume voli da peva, svira, radi jogu, a mogla bi da se oproba i u manekenstvu.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir