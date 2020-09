IMAM JAKE BOLOVE, NE MOGU DA UZMEM DETE! Nataši Vukoje izvučena METALNA IGLA iz prsta, a evo kako se oporavlja!

Bivša košarkašica Nataša Vukoje kaže da joj je izvučena metalna igla iz prsta te da su doktori zadovoljni kako teče oporavak, ali da ona smatra da iz ovoga treba da nauči novu lekciju.

Sportistkinja koja je sada trener za lični razvoj proživela je pravu traumu kada je slučajno otkinula sebi gornji deo prsta. Nataša Vukoje već godinama živi u Španiji, gde je udata za tamošnjeg sportskog stručnjaka Horhea Mendeza, sa kojim ima sina Luku.

Oporavak

- Povredila sam se praveći kašicu za Luku, to je aktivnost koju sve mame obavljaju milion puta u toku dana. Miksala sam štapnim mikserom i u deliću sekunde, u onom momentu kad sam htela samo da probam, dotakla sam kažiprstom i sasvim slučajno pritisla dugme na mikseru drugom rukom i tako sam otkinula gornji deo prsta. Bolovi su prisutni konstantno, čak i posle mesec i po dana, imala sam metalnu iglu u prstu koju su izvukli. Sve je okej i sada ide proces zarastanja, doktori kažu da sve prolazi odlično. Prosto je toliko dugačak proces, ne mogu da uzmem dete u naručje, ali tako je kako je - kaže Nataša i dodaje:

- Koliko god da je teško, svako od nas dobije ono što u životu može da prevaziđe. Ja sam se povredila i prst me boli, ali važno je sagledati širu sliku. Sigurno da postoji razlog zašto i lekcije koje ja treba da naučim iz te povrede. Treba uvek da budemo svesni da je moglo i gore. To me vodi kroz celu situaciju.

Nataša kaže da joj Srbija nedostaje.

- U Srbiji mi najviše nedostaje porodica, mada mi sestra živi u Švajcarskoj, a brat u Austriji, tako da se viđamo često, dosta putujemo. Mama i tata takođe dolaze na Majorku, a i ja u Srbiju. Što se tiče jela, sve što mi nedostaje napravim ovde u Španiji. Ne nedostaje mi sport, kako sam prestala da igram košarku, ta etapa se završila. Naravno, sve utakmice, pogotovo kad igra naša reprezentacija, sa suprugom pratim - kroz osmeh objašnjava Vukoje koja, iako živi u Španiji, svoje postove na društvenim mrežama piše na srpskom jeziku.

Vaspitanje

- Ja se na Instagramu obraćam samo na srpskom, jer gotovo svi moji pratioci govore srpski jezik, sa našeg su govornog područja. Imam joga studio na Majorki i tu postoji profil gde govorim na engleskom i na španskom. Što se tiče supruga, on ume da mi kaže: “Molim te, reci mi o čemu si pričala u ovom videu?”. Što se tiče temperamenta, ne može se generalizovati, ali mogu reći da je moj suprug temperamentniji od mene. Slični smo negde temperamentom, ali postoje razlike u vaspitanju dece i u pogledima na određene stvari, ali to je negde sastavni deo, pogotovo ako se stupa u brak sa osobom sa drugog područja, druge religije. Naravno, to su izazovi, ali prosto negde ih prihvatite kao takve - objašnjava ona.

