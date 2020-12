PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE KORONE: Miloš Biković OTKRIO kako se oseća, a planovi za 2021. ŠOKIRALI su sve (KURIR TELEVIZIJA)

Miloš Biković nedavno je preležao korona virus i izašao iz karantina. Po prvom izlasku u javnost, glumac je otkrio kako se sada oseća. - Ja sam iscrpljen fizički i psihički, ali se trudim da snagom volje to kompenzujem. Ja se nadam da ću se brzo vratiti u kondiciju i da se to neće odraziti na moju glumu. Korona nije uticala na nejga, a kakva mu je bila 2020. godina. Ne očekujem više ništa, jer je 2021. za mene bila i više nego interesantna, da od 2021. ne želim da imam nikakva očekivanja. Improvizovaću – kaže ovaj mladi glumac koji vać uveliko ima status zvezde, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ova izjava naišla je na burnu reakcuiju javnosti, s obzirom na to da smo od njega navikli na velike planove i velika ostvarenja

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir