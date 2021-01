MILOŠ BIKOVIĆ IZNEO STAV O KOLEGINICI KOJA JE PRIZNALA DA JU JE ALEKSIĆ SILOVAO: Glumac JAVNO dao podršku Mileni Radulović! (FOTO)

Miloš Biković na društvenim mrežama oglasio se povodom ispovesti Milene Radulović da ju je silovao Miroslav Mika Aleksić kada je imala 17 godina.

Popularni glumac, koji je i sam pohađao glumačku školu Mike Aleksića, oglasio se na Instagramu i pružio podršku koleginici.

Biković je objavio Mileninu ilustraciju i kratko poručio:

"Oduvek si bila borac."

Podsetimo, i Bikovićev kolega Miodrag Radonjić imao je važnu poruku povodom užasnog događaja.

"Ovo je pre svega veliki šok za sve nas koji smo išli u dramski studio kod Mike i koji smo bili upućeni u njegov rad. Velika hrabrost je očigledno bila poterebna da Milena od tome progovori. Ja sam u dramskom studiju bio od 15. do 18. godine i moram priznati da nisam mogao ni da naslutim da se u kancelariji pored studija dešavaju takve grozote. Nijedan znak nije na tako nešto upućivao. Žao mi je što je ozbiljan četrdesetogodišnji pedagoški rad diskreditovan ovom pshihopatskom mračnom pozadinom. Osećam se zgroženo, tužno i razočarano. Dajem snažnu podršku Mileni, kao i svim ostalim devojkama koje su imale slična iskustva", poručio je nedavno Miodrag.

Podsetimo, Miroslav Mika Aleksić (68), čuveni učitelj škole glume je uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao ili s*ksualno uznemiravao pet devojaka.

"Imala sam 17 godina kada me je silovao, u novembru 2012. Sve je pažljivo isplanirao. Govorio mi je da je to radio iz pedagoških razloga. Vodio je računa da se seksualno zlostavljanje dogodi u toku časa, u sobi pored one u kojoj su bili učenici. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Posle svega što sam preživela, prošla sam kroz različite faze. Pojavio se ogroman osećaj krivice. I kako da sve ispričam roditeljima?! Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. Zato sam odlučila da više ne ćutim. Ovo je stvar koja mora da se dovode do kraja", ispričala je izmeđuostalog Milena Radulović u svojoj ispovesti.

