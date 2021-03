JOŠ JEDNA GLUMICA STALA UZ DANIJELU ŠTAJNFELD: Nina Janković podržala koleginicu nakon optužbi da ju je SILOVAO Branislav Lečić!

Glumica Danijela Štajnfeld optužila je kolegu Branislava Lečića da ju je silovao, nakon čega je dobila podršku brojnih koleginica, a među njima je i Nina Janković.

Naime, Nina je na svom Instagram storiju podelila deo Danijelinog razgovora i kratko napisala: "Nisi sama".

foto: Pritnscreen

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u maju 2012. godine. Posle četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku. Htela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti. Morate da razumete to stanje", započinje svoju ispovest Danijela.

"Ja sam govorila ‘ne’ neprestano, dok god sam mogla", dodaje ona.

"Kada se pojavio slučaj žrtava Miroslava Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina. U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti", kaže Danijela Štajnfeld za Insajder.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir