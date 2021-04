KIM KARDAŠIJAN POGAZILA SVOJU REČ: Posle pljačke u kojoj je izgubila 10.000.000 $, starleta ponovo nosi SKUPOCENI NAKIT! (FOTO)

Kim Kardašijan napravila je pometnju kada je objavila fotografiju sa nakitom koji vredi 150.000 dolara, a ne 40.000 kako je prvobitno procenjena.

Ogrlica je izrađena specijalno za Kim, a ona je objavila selfi fotografiju na Instagram.

foto: Profimedia

Međutim, svi su se začudili da je rijaliti zvezda uslikala ovaj skupoceni komad, s obzirom na to da je obećala da to neće više raditi.

Naime, pre skoro pet godina Kim je doživela veliki stres kada se dogodila oružana pljačka u Parizu. Nju su tokom nedelje mode u oktobru 2016. godine opljačkali, a ona je tada povećala broj telohranitelja koji je štite. Tom prilikom Kim je ostala bez nakita vrednog oko 10 miliona dolara, a mislila je da će biti silovana i ubijena. Tada je rekla da više neće pokazivati svoj dijamantski nakit na društvenim mrežama.

"Zgrabio me je za noge, a ja ispod ogrtača nisam imala ništa. Povukao me na kraj kreveta i mislila sam da će me tad silovati. Mentalno sam se pripremila na to. Ipak, nije se desilo. Vezao mi je noge i uperio pištolj u glavu. Mislila sam da sam gotova", ispričala je Kim svojoj sestri Kortni Kardašijan u šouu jednom prilikom.

Kurir.rs/Avaz.ba

Bonus video:

00:11 KIM KARDAŠIJAN MORA DA PRESTANE: Pratioci zgroženi novim snimkom, da li je moguće da se u OVO UVUKLA?! (VIDEO)