NATAŠA NINKOVIĆ ISKRENO O SEBI I DRUGOJ STRANI LIČNOSTI: Išla sam kod PSIHOLOGA da naučim kako da ukrotim svoju narav!

Naša poznata glumica Nataša Ninković tvrdi da je previše strastvena u svemu što radi i da zbog toga ponekad ispašta. To je navelo da potraži pomoć psihologa i pronađe zlatnu sredinu u svojoj naravi.

Ona je otkrila da zbog prirode svog karaktera u svemu ide do kraja, što je ponekad mač sa dve oštrice.

- Istina je da sam jako strastvena, ali to nije uvek dobro. To te troši. Išla sam kod psihologa da naučim kako da sve isto radim, ali da to bude lakše, jer je kod mene sve život i smrt. Šta god da uzmem ja to do kraja guram, pa tako i sa negativnim stvarima po mene, kao što su recimo cigarete. Ništa ne znam po malo, nego svuda idem do kraja. Imam ovisničku prirodu. Mislim da to sve može sa mnogo manje energije i truda da se rešava u životu - istakla je Nataša i dodala da ume da bude vrlo zahtevna:

- Vrlo sam teška i zahtevna, pogotovo u poslu, kad nemam preko puta sebe profesionalca, to jest osobu koja ne shvata isto ozbiljno posao kao ja. Kad vidim da ima pristup koji nije na odgovarajućem nivou, onda mi se javlja ta, jedna druga, nezgodna crta. Tad ljudi mogu da kažu: “U, jako je zahtevna i teška“.

Poznata glumica takođe se osvrnula na to što je mnogi doživaljavaju kao jako ozbiljnu ženu, a kako sama kaže njen karakter je potpuno drugačiji.

- Imam takve crte lica koje su vrlo karakteristične, pa me ljudi zato tako doživljavaju. Zapravo sam privatno jako pozitivna i stalno se smejem. Oni me gledaju tako zbog uloga na filmu, gde sam uglavnom igrala teške dramske uloge, dok je u pozorištu sušta suprotnost - objasnila je glumica i otkrila kako se manifestuje kada je ljuta:

- Najbolji primer za to jeste možda kada je jedan od mojih sinova, Matija, polomio nešto u kući, meni jako bitno. Imao je tad sedam ili osam godina. Ništa mu nisam rekla, samo sam prošla pored njega i pogledala ga tako kako umem. On i dan danas govori kako je kao klinac tad dobio batine, a ja ga nisam ni takla, ubeđen je da sam ga istukla.

(Kurir.rs/A.M./Informer)

Bonus video:

03:14 OVO JE NOVOSAĐANKA KOJA PRAVI MASKE ZA GLUVONEME: Kad su svi brinuli samo na sebe, ova devojka sa 5 zanimanja mislila je na sve