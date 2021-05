IVANA DUDIĆ U PULSU SRBIJE: Imala sam sreću da mi se ponude FANTASTIČE uloge, a jedna me je LANSIRALA!

Ivana Dudić u "Pulsu Srbije" govorila je o svojoj karijeri i životu. Ona je jedna od najangažovanijih glumica, a kako kaže, vrlo je ponosna na to.

- Ono što me je lansiralo je uloga Milanke iz "Ubice moga oca", i to je samo krenulo. Pitanje je samo kako iskoristiš to što ti se pruža.



- Ima mnogo uloga koje su dobrem sve ih volim i u svakoj saradnji sam bila presrećna. Sve su mi omiljene, kao moja deca. Podjednako se dajem za sve - kaže Ivana, koja naglašava da je imala sreću da joj se ponude fantastične uloge.

