PREMINUO OTAC BLEJK LAVLI: Bio je poznati glumac i RATNI veteran, a pomogao je mnogima da pokrenu KARIJERU u Holivudu

Erni Lavli, poznati glumac i otac glumice Blejk Lavli preminuo je u 75. godini.

Uzrok smrti su problemi sa srcem, a glumac je preminuo 2. juna u Los Anđelesu.

Pre nego što je postao glumac, Erni je bio profesor engleskog jezika i književnosti, ali i kapetan američkih marinaca. Učestvovao je i u Vijetnamskom ratu.

Erni je svoju karijeru započeo 1975. godine u dramskoj seriji "The Waltons", a gledaocii su ga mogli videti u brojnim televizijskim serijalima, ali i filmovima poput "Zagonetna smrt", "Turner i Hooch", "Air America" i dr.

Tokom 45 godina duge karijere pojavio se u mnogim poznatim serijama i filmovima kao što su "The Dukes of Hazzard", "Murder, She Wrote" i "Seinfeld".

Bio je i glumački mentor, a pomogao je stvoriti karijeru glumcima i glumicama kao što su Alison Henigan, Britani Marfi, Skotu Grajmsu i drugima.

Mnogi su ga zapamtili po ulozi u filmu "Čarobne pantalone" u kom glumi oca svojoj kćeri iz stvarnog života, Blejk Lavli. No, Blejk nije jedina koja je krenula njegovim glumačkim stopama, tu su i Erik, Robin, Lori i Džejson Laveli.

Problemi sa srcem javili su mu se još 2013. godine kada je imao i operaciju zahvaljujući kojoj je postao prvi čovek koji se podvrgnuo takvoj vrsti terapije. Naime, reč je o operativnom zahvatu koji uključuje ubrizgavanje njegovih sopstvenih matičnih ćelija u srce kako bi se oporavili mišići i arterije.

Lavli je iza sebe sobom suprugu Elejn sa kojom se venčao prije 41 godinu, petoro dece, zeta Rajana Rejnoldsa, sestru Džudit i nekoliko unučadi.

