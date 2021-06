VODITELJU TOBOGANA NAGRADA RAŠA POPOV Minja Subota: U svakom pogledu, on je bio čudesan! Nema šta nije znao

Na dan kad je rođen poznati književnik, publicista i novinar, u Mokrinu je održan "Dan Raše Popova". Oni koji su dobro poznavali junaku našeg detinjstva i kultne emisije "Fazoni i fore", potvrđuju da je Raša Popov sa ponosom uvek isticao da je rođen u Mokrinu.

Četvrto izdanje najmlađe kulturne manifestacije, koja se održava 26. juna, bilo je u znaku Raše i dece. Trenutak za pamćenje nastupio je i kad su plaketu za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu koja nosi ime slavnog Mokrinčanina, Minji Suboti uručili Dijana Topolac, ćerka Raše Popova i Živko Ugrenović predsednik MZ Mokrin:

-Mislim da je bila velika privilegija što sam sa Rašom proveo tolike decenije. Nagrada je meni veoma značajna, pre svega, jer je on bio moj veliki prijatelj- priznao je za Kurir Minja Subota i nastavio:

-Kada dobijete nagradu "Raša Popov" može samo da vas ispune velika radost i ponos. Raša je bio svestran i plemenit čoveka. U svakom pogledu, Raša je bio čudesan. Od njega sam uvek mogao da saznam nešto novo i interesantno. Nema šta naš Raša nije znao. Voleli su ga deca, ali i odrasli. Raša je zračio dobrotom i plemenitošću- u dahu je rekao Minja Subota.

Na dečji literarni konkurs na temu "Od slova do sreće" pristiglo je više od 250 radova iz Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srpske i svih krajeva Srbije. Najbolji rad nagrađen je malim "Rašinim šeširom", a priznanje je zaslužio Danilo Stanković iz Vranja. Zašto baš "Rašin šešir", pojasnio je Tode Nikoletić, jedan od najpopularnijih dečjih pesnika i domaćin programa: - Rašin šešir stvarao je čudesa. Deca su zagledana u čudesa. Sve dragocenosti potiču iz malih sredina gde se rađaju univerzalne vrednosti. Te vrednosti promovisali su Raša Popov i Mika Antić. Oni su Mokrin uzdigli do zvezdanih visina. Ovo su trajne vredosti, a ne to što nam nudi potrošačko društvo- ukazao je Tode Nikoletić.

