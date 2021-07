EMOTIVNI GOVOR MIRE BANJAC: Kad mene ne bude bilo, sve će ostati vama! To što sam uradila je POKLON

Uz vatromet, fanfare i defile filmskih ekipa, u nedelju veče počeo je 49. Filmski festival u Sopotu.

Na otvaranju nagrade za doprinos filmskoj umetnosti uručene su Miri Banjac i posthumno jednoj od najistaknutijih filmskih i televizijskih montažerki Veri Baronijan.

Legendi našeg glumišta priznanje je uručio Živorad Milosavljević, predsednik festivalskog odbora. Mira se na sentimentalan način obratila prisutnima primajući nagradu:

- Kada mene ne bude bilo, sve ono što sam dobila je lepo i imaće svoje mesto, a najvažnije od svega je ono što će ostati u vama. To što sam uradila i to što ste vi zapamtili, to je poklon. Živeli, živela sloboda.

U čast glumice otvorena je izložba "Lica Mire Banjac" Pozorišnog muzeja Vojvodine iz Novog Sada, autora Zorana Maksimovića, a u Centru za kulturu je juče održana panel diskusija "Mira Banjac - život za film ili sa filmom", uz počasne projekcije ostvarenja "Zima" i "Ruski car".

- Izložba ne predstavlja moju biografiju, već biografiju žena gde iza svake stoji jedna sudbina koju je trebalo promišljati. Fotografija je nešto što ostaje i kada mene same više ne bude. Jedini razlog što sam večeras ovde je što su konačno ljudi oko mene - rekla je glumica.

Mira Banjac je u utorak već u Somboru. Na otvaranju Somborskog filmskog festivala biće prikazan njen film "Koncentriši se, baba" Pjera Žalice. Ona je ovogodišnja dobitnica nagrade "Specijalni Ernest Bošnjak", za dosadašnji i budući doprinos dobrim filmovima. Na svečanom zatvaranju festivala nagrada će biti uručena i prošlogodišnjem dobitniku priznanja Slavku Štimcu, još jednoj legendi domaćeg filma.

Tokom sedam dana festivala u Centru za kulturu Sopot biće prikazana 23 takmičarska filma, pošto prošle godine zbog pandemije nije bilo Sofesta. Na otvaranju festivala prikazan je "Otac" reditelja Srdana Golubovića, dok će ga zatvoriti "Ime naroda" Darka Bajića.

