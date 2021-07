JEDINA HOLIVUDSKA GLUMICA KOJA SE NIJE OPERISALA: Mini Drajver uslikana na plaži! Njen raskid sa Meton Dejmonom je bio BLAMANTAN!

Glumica Mini Drajver bila je poznata po burnim ljubavnim vezama, a svakako je najviše pažnje privukla ona sa Metom Dejmonom, odnosno način na kji je on raskinuo sa njom.

Iako deluje nemoguće, pogotovo zato što filmska industrija nameće nekad potpuno nerealne standarde lepote, postoje i oni koji su rešili da ne trče na svaku boru kod estetskih hirurga.

Jedna od njih je i Mini Drajver (51), koja je najpoznatija po filmu "Dobri Vil Hanting" za koji je bila nominovana za Oskara, u poslednje vreme je najčešće možemo videti na plaži.

Glumica je privukla pažnju paparaca dok je uživala na plaži u Malibuu. Mini je nosila crveni jednodelni kupaći kostim sa zatvaračem s prednje strane koji je podsetio na kupaće kostime iz kultne serije "Spasilačka služba".

foto: Profimedia

Mini je pokazala svoju savršenu formu koju duguje redovnim treninzima uz okean, a nije se puno promenila od dana najveće slave. Njeno lice bez šminke je izgledalo odlično kao i ostatak njenog tela.

foto: Profimedia

Inače, Mini je od prošle godine verena s devet godina mlađim televizijskim direktorom Adisonom O'Deasom, a u prošlosti je vodila buran ljubavni život.

Iz veze s Timotijem Leom ima 11-godišnjeg sina Henrija, tokom karijere povezivali su je s Kriso Anđelom, Krisom Isakom, Harisonom Fordom, Tejlorom Havkinsom, Dejvidom Švimerom, Džonom Kuzackom, a mnogi pamte i njen neslavni raskid s Metom Dejmonom, s kojim je glumila u filmu "Dobri Vil Hanting."

Zabavljali su se oko godinu dana i važili su za jedan od najpopularnijih holivudskih parova, sve do Metovog gostovanja kod Opre. Voditeljka ga je tada pitala o njegovom ljubavnom statusu, a on joj je odgovorio da trenutno nije u vezi i Mini je tako saznala da su raskinuli.

Sve je to prokomentarisala i Mini nakon emisije.

- Šteta što je Met sve to rekao dok je gostovao kod Opre. Očito mu se činilo prigodnom situacijom da celom svetu objavi da smo raskinuli, a i dalje mislim da je to bilo nepristojno. Naravno, mesec dana ranije u drugom šouu pričao je koliko me voli i kako nam je super zajedno - rekla je razočarana glumica nakon njegovog gostovanja.

Drajver je u tom trenutku njega smatrala dečkom, a navodno pre šou s njom nije razgovarao ni o čemu. 14 godina kasnije Mini je u intervjuu rekla da je bila mlada i da se potpuno zaljubila u Meta. Način na koji je raskinuo s njom joj je slomio srce, a kada se prisetila veze, rekla je kako bi joj bilo drago da su ostali u dobrim odnosima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

