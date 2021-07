TOMAS MARKL OPET PRETI ĆERKI I PRINCU HARIJU: Spreman je na sve da ostvari šta je ZACRTAO, pominje i ZAKON! (VIDEO)

Tomas Markl (77) javno preti svojoj ćerki Megan i njenom suprugu princu Hariju jer mu ne daju da upozna svoje unučiće, Arčija i Lilibet.

foto: Profimedia

Naime, on javno preti svojoj ćerki Megan da će nju i princa Harija odvesti pred sud ako mu ne dopuste da vidi svoje unuke piše Fox News.

Tomas dosad još nije upoznao malenog Arčija niti Lilibet, baš kao ni svog zeta princa Harija, i to ga jako muči. U intervjuu za Fox News izjavio je kako je spreman ići čak na sud da bi to promenio, i to u vrlo skoroj budućnosti.

foto: Profimedia

On i Megan su u napetim su odnosima još od kraljevskog venčanja zbog skandala nakon što je njene fotografije prodao paparacima. Uoči venčanja pretrpeo je srčani udar, pa je Megan umesto njega do oltara dopratio princ Čarls. Megan je u intervjuu sa Oprom priznala kako se oseća izdano od oca i da će se teško pomiriti, a njihov odnos postaje sve napetiji zbog Tomasovih istupa u medijima i javnosti.

foto: Profimedia

No on sada tvrdi kako mu je zdravstveno stanje sve lošije pa se boji da nikada neće upoznati unuke, iako žive na svega 70 kilometara udaljenosti.

"Ne bi trebalo da ih kažnjavamo zbog Meganinog i Harijevog lošeg ponašanja. Arči i Lili su mala deca, nisu deo politike, nisu deo igre. Oni takođe imaju sva kraljevska prava kao i drugi članovi kraljevske porodice. Podneću sudski zahtev da vidim unuke u bliskoj budućnosti", izjavio je i dodao da je Megan u potpunosti očarana slavom i popularnošću.

(Kurir.rs/A.M.)

