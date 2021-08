ISIDORA GRAĐANIN ZA KURIR TELEVIZIJU: Nije lako biti glumica u Srbiji! Objasnila i zašto to misli

Za našu današnju gošću u Pulsu Srbije, Isidoru Građanin, kažu da je jedna od najlepših domaćih glumica, da pleni šarmom i pozitivnom energijom, sa čime se slaže svako ko je sreo ovu talentovanu devojku.

foto: Kurir televizija

Glumica je za našu televiziju govorila o svojoj karijeri, planovima za budućnost kao i kako provodi ove vrele letnje dane.

- Bila sam odmoru u Crnoj Gori, tamo najviše volim da letujem i tamo još od detinjstva idem. Uvek posetim dosta mesta, ne volim da sam u jednom mestu stalno. Sad me čeka dosta posla, celo leto imam snimanja. Sada, zbog korone, neke serije i filmovi zahtevaju po ugovoru da ili imate negativan test ili potvrdu da ste vakcinisani. Jako se brinem da će porasti broj novozaraženih pa da nećemo moći da snimamo. Nije lako biti glumica, potrebno je dosta ulaganja i truda. Potrebno je takođe da te neko izabere, to nije lako. Mislim da je nezgodna pozicija glumca jer nikad nije do njih, nego moraju da te izaberu i da im se dopadneš. - rekla je Isidora.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

