OVAKO JE ANĐELINA USVOJILA MEDOKSA?! Priča čoveka iz Kambodže otkriva ISTINU da li je dečak UKRADEN svojoj porodici ili ne!

Nedavno je u javnost dospela i vest da je najstariji Anđelinin i Bredom sin zapravo ukraden svojoj biloškoj porodici kada ga je glumica usvojila 2000. godine, a sada je čovek koji je sarađivao sa glumicom otkrio istinu

foto: Profimedia

Sarat Mounh je bio bivša desna ruka i prijatelj Anđeline Džoli u Kambodži. Ovaj čovek je glumici pomogao da lakše završi proces usvajanja dečaka Medoksa, tako što je postao njegov otac. Nedavno je za medije otkrio kako je glumica izabrala svog sina od stotine siročadi u zemlji.

Madoks danas ima 20 godina i živi srećan život, zbog čega je Saratu Mounhu veoma drago.

Anđelina Džoli se suočila sa birokratskom glavoboljom pri usvajanju dečaka 2002. godine i zamolila je Sarata da joj pomogne tako što će se predstaviti kao otac deteta u sudskim dokumentima za usvajanje. Medoks je bio naveden kao njegovo treće dete.

Pošto je državljanin Kambodže, rešio je mnoge pravne probleme sa kojima se Anđelina suočila kao strankinja, pogotovo jer je vlada u to vreme smanjila međunarodna usvojenja zbog trgovine bebama.

foto: Profimedia

- U svetu postoji mnogo dece kojima je potrebna nega, potreban im je bolji život. Do tada je htela da bude majka, ali je mislila da je bolje biti majka nekoj bebi kojoj je preko potrebna dobra nega. Zato se odlučila za Madoksa, a ne za biološku bebu. To sam čuo od nje, pričali smo o svemu - rekao Sarat.

- Bio je pametan, oštar, inteligentan, ljupko dete, koje se ljudima smešilo više od bilo koje druge bebe. Još uvek se sećam njegovog nasmejanog lica. Koliko sam je razumeo, kada je posetila sirotište i videla Madoksa, on joj se nasmešio i ustao, umesto da je plakao kao i sve ostale bebe. Nasmejao se baš njoj, to ju je dirnulo u srce, zato je izabrala Madoksa - dodao je on.

Kako kaže, danas ne žali što je pomogao Anđelini tako što je usvojio Madoksa, pa je glumica onda iznova usvojila dečaka od njega. Nakon svega su postali prijatelji.

Sarat se nada da će Anđelina održati obećanje da će Kambodža uvek biti deo Madoksovog identiteta.

- Narod Kambodže je ponosan i srećan što Medoks živi u višoj klasi. Mnogi drugi nemaju tu priliku. Voleli bismo da se vrati i razume svoju kulturu. Odrastao je u savremenom svetu, pa ako bi mogao da vrati nešto svom narodu, to bi bilo veoma lepo.

foto: Profimedia

Ako bi mogao da nauči o svom nasleđu i kulturi, kako je došao u sirotište, što užasan deo njegovog ranog života. Mogao je da postane ulično dete, mnogi od njih zapadnu u zavisnost od droga, duvaju lepak. Sistem sirotišta u Kambodži nije dobro upravljan, mnoga deca nisu zaštićena, donatorski novac rešava samo deo problema, a vlada ne radi ništa. On je srećan dečak u poređenju sa mnogim, mnogim drugim u Kambodži. Bilo bi lepo da se vrati i pomogne zajednici - smatra Sarat.

On ne zna da li su roditelji dečaka živi, a sam je pre tri godine pobegao iz Kambodže u Toronto.

Podsetimo, Anđelina Džoli i Bred Pit pored Medoksa usvojili su još dvoje dece Zaharu (16) iz Etiopije i Paksa (17) iz Vijetnama.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Daily Mail

Bonus video:

01:52 OVDE ŽIVI ANĐELINA DŽOLI: raskošna kuća u Los Anđelesu