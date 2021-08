BILA JE MISICA NA VRHUNCU KARIJERE, A ONDA JOJ JE DEČKO SPRŽIO LICE KISELINOM! Danas izgleda OVAKO i dokazuje da je SVE MOGUĆE!

Britanska voditeljka, autorka, a danas i influenserka Kejti Pajper otkrila je detalje svoje potresne životne priče, kao i kako je iz svega izašla kao pobednik.

Naime, Kejti je 2008. godine imala sve što jedna mlada devojka može da poželi - slavu, lepotu, dobru karijeru, novac... No iste godine suočila se sa traumom nakon koje više ništa nije bilo isto - Te kobne godine ona je bila žrtva svog tadašnjeg dečka Danijela Linča koji je organizovao napad na nju - unajmio je profesionalca koji je Kejti prosuo sumpornu kiselinu na lice.

Kejti je usled ovog monstruoznog čina oslepela na jedno oko, a koža lica joj je bila potpuno uništena... Godinu i po dana nakon incidenta, ona se skrivala od javnosti, pokušavajući da ponovo stane na noge i zaleči traume i rane, kako one fizičke, tako i psihičke. Nakon toga rešila je da se ne krije i da progovori o svemu, kako bi pomogla ženama koje su takođe bile žrtve nekog vida nasilja.

Podsetimo, Kejti je u trenutku kada je napadnuta bila na početku manekenske i voditeljke karijere. Osvojila je titulu mis Vinčestera i imala velika planove, kada je upoznala i pomenutog Danijela sa kojim je ubrzo uplovila u vezu.

Posle samo dve nedelje zabavljanja, on ju je silovao i zlostavljao tačno osam sati, nakon čega je poslao poznanika da joj prospe kiselinu na lice. Ruka pravde ga je ipak stigla - uhapšen je i osuđen na doživotnu robiju, a minimum koji mora da odleži, čak i ako dobije olakšice, jeste 16 godina.

Danas je Kejti uspela da delimično rekosntruiše svoje lice zahvaljujući brojnim estetskim zahvatima. Napisala je tri knjige o svom iskustvu, društveno je vrlo aktivna, na Instagramu je prati gotovo milion ljudi i čak je uspela da se opet nađe ispred kamere - često je angažuju kao voditeljku televizijskih emisija.

- Kada se sve to desilo, ljudi su me stalno pitali: "Šta sada?" Jer se nisam uklapala. Sećam se kako sam razmišljala da ako sam prihvatila da sam se potpuno promenila, onda i industrija mora da se promeni. Kada se uporedim sa drugim ženama mojih godina, osetila sam toliko mnogo bola, radosti i euforije u ovih kratkih 36 godina. Ali to mi je dalo nepokolebljivo samopouzdanje, saznanje da šta god da se desi u mom životu sposobna sam da se oporavim od toga - rekla je ona.

Od 2015. je u srećnom braku sa građevinskim preduzimačem Ričardom Džejmsom Stantom, a par ima i dve ćerkice.

