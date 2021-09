JA SAM DORĆOLAC! TRUDIM SE DA POPULARNOST NE UTIČE NA MENE: Komšije ga hvale, a Luka Raco iskreno o FIZIČKOM izgledu i karijeri

Glumac Luka Raco, popularnost je stekao zahvaljujući seriji “Sinđelići”, da bi sada zbog uloge Alekse Ožegovića u telenoveli “Igra sudbine”, pobrao veliki broj simpatija. Kako kaže, zadovoljan je reakcijom publike, pa naglašava da je ponosan kojom putanjom ide njegova karijera.

foto: Dragana Udovičić

- Moram da priznam da su roditelji više na mene ponosni, nego što sam ja na sebe. Ko god je bio ponosan na sebe, roditelji su ti koji su uvek za jedan korak više ponosniji nego mi. Moj Risto i Radmila su moji najverniji fanovi i ljudi koji su najponosniji na mene. Zbog toga mi je puno srce svakoga dana. Zbog njih dodatno volim ovaj posao koji radim. Jer kada vidim njih dvoje kako me gledaju na televiziji i koliko su ponosni na moje uspehe koje postignem, od toga nema ništa lepše - kaže Luka Raco.

Luka važi za jednog od najzgodnijih mladih glumaca, a fizički izgled često može da bude koristan za posao kojim se Raco bavi.

- Fizički izgled pogotovo u našem poslu, ali i u nekim ostalim profesijima, zauzima primat, ima uticaj. Ne kažem da je to pravedno i da to tako treba. Ali jednostavno takva su vremena da ljudi pridaju značaj više nego ranije. Možemo da pogledamo društvene mreže, svi se trude da što bolje izgledaju da se što bolje predstave. Mogu da kažem da su neki ljudi postali opterećeni sa tim i nekako se to implementiralo u sam posao, društvo. Mislim da mi je pomoglo, a nekada odmoglo. Od situacije do situacije. Ali sam zagovornik da svi obratimo pažnju i posvetimo se treniranju. Za te stvari nema izgovora - kaže on.

foto: Printscreen/Instagram

Mnogi komentarišu da je Luka skroman i kulturan mladić, što je danas retkost.

- To što kažu da sam vaspitan i skorman postalo mi je čudno. Baš komentarišem s ljudima da je sve to čudno. Počevši od onih banalnih stvari kada nekom otvoriš vrata, starijem ustupiš mesto, budeš ljubazan prema ljudima, to mnogi doživljavaju preterano. I često mi se dešava kada uradim takvu sitnicu da mi starije kolege, koleginice kažu: “Koliko si ti divan i vaspitan”. A ja pomislim: pa uradio sam nešto što je sasvim normalno i zašto se pridaje tome veliki značaj. Ali onda sam shvatio da to ljudi ne rade. Tako da mi je žao što je došlo takvo vreme. Ali se nadam da će se vratiti prave vrednosti i vapistanje koje svi u nosimo iz kuće - kaže Raco.

Na pitanje da li je dobio nove uloge, mladi glumac odgovara:

- Dobio sam jednu ponudu za veliki televizijski projekat koji sam morao da odbijem jer mi se preklopio sa “Igrom sudbine”. A drugi projekat će biti oko Nove godine. Ne mogu da pričam dok ne počne snimanje. Želim da mi uloge budu što raznovrsnije, da što više radim u smislu da bih oprobao sebe kao glumca da vidim koji žanr mi najbolje leži.

Ovaj skromni mladić odrastao je na Dorćolu, gde i dalje živi, pa je srećan kada mu komšije upute lepu reč na račun posla, ali i njegovog ponašanja.

- Dečko sam sa Dorćola. Ja volim da me moji Dorćolci znaju, da me gotive i da me poštuju kao Doćolca. Tu sam odrastao, završio osnovnu i srednju školu, ali i fakultet koji je u kraju. Oduvek sam se trudio da ta popularnost ne utiče na mene. Ali kada je popularnost došla, moram da priznam da prija. Donela mi je mnogo lepih stvari, neke je poremetila, ali ne mora da bude sve to u negativnom smilu. Ako naučimo to da kontolišemo, sve ispadne kako treba. I onda ta popularnost ne utiče na one bitne faktore u našim životima - iskren je Luka.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:39 ISPLIVAO SNIMAK KIJE KOCKAR I ARKANOVOG SINA! Pevačica i Vojin Ražnatović LUDUJU u Las Vegasu, a evo šta su sada RADILI!