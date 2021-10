TOTALNI ŠOK, NIKO NIJE OČEKIVAO! SLAVNI GLUMAC (88) ODLAZI U PENZIJU: Teško se krećem i za mene više nema uloga, posvetiću se OVOM

Legendarni glumac ser Majkl Kejn se povlači iz sveta filma i pozorišta.

On je u ovonedeljnom intervjuu za BBC Radio 5 najavio da se u 88. godini povlači iz glume. Igrao je u više od 167 filmova, a Oskara je osvojio za ulogu u filmu "Hannah And Her Sisters" 1986. godine koji je režirao Vudi Alen.

foto: Profimedia

Legendarna filmska zvezda gostovala je na BBC Radiju 5 kako bi promovisala svoj najnoviji film "Best Sellers" zajedno sa Obri Plazom. Taj film nazvao je svojim poslednjim delom, napomenuvši i da se teže kreće.

- Ne postoje baš scenariji za glavnog glumca od 88 godina - kazao je.

- Nisam radio dve godine i imam problem sa kičmom koji utiče na moje noge pa ne mogu hodati dobro - otkrio je slavni gluma i spomenuo svoje memoare koje je objavljivao poslednjih nekoliko godina - "The Elephant In Hollywood" 2010. i "Blowing The Bloody Doors Off" 2018. godine.

- Napisao sam i knjigu, odnosno nekoliko knjiga koje su objavljene i bile su uspešne pa sada nisam glumac, ja sam pisac - rekao je.

Dodao je da mu se sviđa književni način života jer kao "glumac morate ustati u pola šest ujutro i otići u studio".

foto: EPA

- Kao pisac možete početi pisati ne izlazeći iz kreveta - izjavio je šaljivo Kejn.

- Kada sam se približavao svojoj 70. godini svet se počeo zatvarati za mene. No reditelj Kristofer Nolan je došao kod mene sa filmom "Batmen: Početak" i opet započeo moju karijeru - rekao je glumac svojevremeno za britanski Daily Mirror. Kejn kaže kako je najbolje filmove napravio u svojim 70-ima i kako je započeo novi deo života kao stariji glumac.

- Sviđa mi se taj čovek. Smatram Nolana svojom srećnom zvezdom - istaknuo je Caine.

Ser Majkl je debitovao u filmu "A Hill In Korea" iz 1956. godine. Prva nominacija za Oskara je došla za dramu Alfi 1966.Pojavio se i u kultnom filmu "The Italian Job" zajedno sa Noelom Kauardom i Benijem Hilom.

Oskara je osvojio 1986. godine za film Vidija Alena Hana i njene sestre.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

07:48 STIŽEM ZA 10 MINUTA: Oglas malog Nebojše digao celu Srbiju na noge