BENČINA ODIGRAO DOKTORA U FILMU TOMA ZA DESETKU: Evo kom poznatom glumcu je maznuo ulogu ispred nosa na kastingu

Glumac Petar Benčina igra jednu od glavnih uloga u filmu o životu Tome Zdravkovića, zajedno sa svojom suprugom Tamarom Dragičević, koja tumači lik Silvane Armenulić.

Za razliku od Tamare, koja je bila jedini izbor reditelja Dragana Bjelogrlića, Benčina je mora na kastingu da se izbori da postao deo ekipe najgledanijeg filma u 2021. godini.

"Bila sam pozvana jedina na audiciju, što znači da su mene videli u toj ulozi. Ali, kao na svakom ozbiljnom kastingu i projektu, oni to moraju da provere. Pre toga smo radili, ali je mnogo prošlo od naše prve saradnje. Bila sam na prvom probnom snimanju, kasnije na drugom, onda na trećem. Kada se birao glumac za Tomu Zdravkovića, isto sam bila na probnim snimanjima. Za sve to vreme nisam znala da sam dobila ulogu, mada sam pretpostavljala da ću igrati Silvanu, ali nisam želela to da izgovorim dok mi nije javljeno zvanično", rekla je Tamara na početku snimanja za TV Ekran.

foto: Tamara Trajković

Nije se samo reditelj mučio oko izbora glumca za rolu Tome Zdravkovića, već i njegovog doktora Alekse Hadži-Popovića. Benčina je briljantno i za "desetku" odigrao u filmu ulogu lekara. Ipak, na kastingu, kako saznajemo, u užem krugu je bio i Miloš Timotijević. Bjelogrlić je već ranije radio s njim na "Senkama nad Balkanom", ali se odlučio za Petra. Iako jedna od najznačajnijh, ova uloga samo je delić njegove uspešne karijere. On je vrstan pozorišni glumac, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

foto: Nemanja Nikolić

Film "Toma" prati lične uspone i padove jednog od najvećih pevača, boema i umetnika u nekadašnjoj Jugoslaviji, čiji su buran život raskošno dočarali glumci Paulina Manov, Andrija Kuzmanović, Sanja Marković, Milena Radulović, Milan Kolak, kao i Mirjana Karanović i Slobodan Boda Ninković. Na jesen je planirano emitovanje i serije "Toma".

foto: PROMO/Aleksandar Kujučev

Kurir.rs

Bonus video:

02:45 GLUMAC PETAR BENČINA: Uprkos roditeljstvu, NE ODRIČEM SE dobrog provoda! (KURIR TELEVIZIJA)