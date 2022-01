NIJE SMEO TO DA DOZVOLI, IGRAO JE RUSKI RULET: Nova bitka Aleka Boldvina na sudu, advokati traže PONIŠTENJE tužbe zbog ovoga

Posle više od dva meseca nakon što je supervizorka scenarija za film "Rust" Mejmi Mičel, podnela tužbu protiv Aleka Boldvina i drugih producenata filma zbog glumčeve smrtonosne pucnjave prilikom koje je ubio direktorku fotografije Halinu Hačinson na setu nezavisnog vesterna u Novom Meksiku, optuženi žele da kalifornijski sudija odbaci tužbu.

"Ništa u vezi sa optužbama tužioca ne ukazuje na to da je bilo koji od optuženih, uključujući g. Baldvina, nameravao da se ewkvizit napuni bojevom municijom", odgovorio je Boldvin, Rust Movie Productions, LLC, El Dorado Pictures, Inc. Rajan Donel Smit i ostali koji su "pogrešno tuženi kao Calvari Media, Inc.". kaže se u podnesku kao odgovor na tužbu Mejmi Mičel od 17. novembra 2021.

"Štaviše, ništa u vezi sa navodima tužioca ne sugeriše da je bilo ko od okrivljenih znao da je rekvizit sadržao bojevu municiju“, dodaje se u podnesku okrivljenih koji je njihov branilac predao u ponedeljak, piše Deadline.

Mejmi je u tužbi navela da je Boldvin trebalo sam da proveri da li je pištolj napunjen ćorcima ili bojevom municijom, ne da se oslanja na pomoćnika režisera koji je tvrdio da je revolver kolt 45 bezbedan za upotrebu.

"Umesto toga, po našem mišljenju, Boldvin je izabrao da igra ruski rulet kada je pucao iz pištolja bez provere oružja. Njegovo ponašanje i ponašanje producenata bilo je nepromišljeno", navodi se u tužbi protiv Aleka Boldvina i njegovih kolega, a nastavak se očekuje 24. februara kada je planirano da se održi saslušanje, po zahtevu advokata optuženih.

Da podsetimo, glumac je predao mobilni organima vlasti u Njujorku, koji su pomagali kolegama iz Novog Meksika da dođu do uređaja. Nadaju se da će tako pribaviti bilo kakav materijal s telefona koji se odnosi na istragu o "Rustu", a pregledaće i obrisane fotografije, videa, poruke i sve što ima veze s filmom.

