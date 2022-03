KONSTRAKTA JE POSLALA JAKU PORUKU: Uopšte se ne priča o mentalnom zdravlju! Duhovnost se izgubila, DUŠE NEMA NIGDE!

Tijana Dapčević je ove godine pokazala kako izgleda vrhunski profesionalac na sceni. Glas, stas, odeća, ponašanje i ukupan utisak su oduševili gledaoce. Još jednom se potvrdilo da ono što vredi traje, ima meru, ukus i stil, a ona je pritom glumica, čelistkinja, kao i supruga i mama jedne srećne porodice. Kuva za medalju, što možemo da vidimo i u njenoj emisiji "Probaj da odoliš".

Nenadano, ispade ovo veoma zanimljivo takmičenje za izbor naše pesme za Evroviziju?

- S obzirom na to kakvo nam je stanje na muzičkoj sceni, pojavilo se toliko dobrih refrena i izvođača pop muzike da me to čini srećnom. Moram priznati da se izdvojilo baš dosta dobrih pesama. Svaka čast Javnom servisu, koji je sve organizovao do perfekcije - bar iz ugla izvođača. Imali smo mnogo proba, tako da dajem veliki aplauz nacionalnoj medijskoj kući.

Kako ste odlučili da učestvujete?

- Ja sam ušla u priču bukvalno mesec dana pre takmičenja jer mi je Leontina Vukomanović, moja draga prijateljica i saradnica već 22 godine, ponudila pesmu "Ljubi, ljubi doveka". Pevač koji je trebalo da je otpeva odustao je tri dana pre početka priprema. Pristala sam. Što da ne, da promovišem pesmu i da se vidi da sam tu. Već je radijski hit, što mi je i bilo cilj. Angažovala sam ljude iz Sarajeva koji su osmislili ceo koncept. Moj kreativni drug Amir Alić uradio mi je kostim, šminku, frizuru i sve prateće grafičke momente. Baš sam zadovoljna što sam ta tri minuta na sceni održala pažnju.

Mlađe generacije, koje ne pamte šta je nekada ovde značio Evrosong, imale su priliku da čuju vaš glas, stav, da vas vide i shvate zašto ste godinama sjajni, pa još u tako šik crvenom odelu?

- Amir je insistirao na crvenom odelu i da izgledam što svedenije. Uvek sam se držala onog "manje je više", i kad sam 2014. predstavljala Makedoniju na Evroviziji. Hteli smo to crveno odelo i ispalo je pun pogodak.

Pobednička pesma ne silazi sa naslovnih strana, komentari su nebrojeni. Podsetila bih da ste svojevremeno i vi pevali prilično angažovane tekstove.

- Upravo tako. Mnogo mi je drago što je Konstrakta pobedila i doprla do publike. Ne postoji ona od juče, 15 godina je bila deo Zemlje gruva. Mi fanovi znamo čitav njihov opus. Ove godine su Konstrakta i Zoe Kida nastupale odvojeno i obe su imale fantastične pesme. Obe su divni autori. Tekst koji je napisala Konstrakta jeste angažovan, ali ima mnogo, mnogo jaku poruku. Što bi stranci rekli - "stejtment".

Kako biste objasnili tu poruku? Šta je ljude oborilo s nogu?

- Da umetnica mora biti zdrava? Pesma se zove "In corpore sano", što znači "u zdravom telu". Duh je potpuno skrajnut. I to na globalnom nivou. Uništen um u zdravom telu, jadan um, tužan um, tužan duh u zdravom telu... Uopšte se ne priča o mentalnom zdravlju, samo se govori o telu - daj da se bustujemo, da imamo zdravu kosu kao Megan Markl, daj obline... A gde je tu duh? Slojevit je to tekst. Nije samo da ona nema knjižicu. Glavna tema je da se duhovnost izgubila, da duše nema nigde. Poruka je i jasna i glasna.

Kako kod vas stoje stvari sa zdravim telom i zdravim duhom? Glumite, pevate, kuvate... Umorni, ali srećni?

- Da, umor i sreća, ali umetnica mora da se odmori da bi bila zdrava. Od avgusta nisam stala!

PET VESELIH DEVOJAKA Predstava "Veselo devojačko veče", u kojoj glumite, obara sve rekorde u regionu. U čemu je tajna? - Ne možemo da se sastavimo koliko nas zovu. Igramo je jednom mesečno u Kombank dvorani jer su nedelju dana pred premijeru karte bile rasprodate. Upravo spremamo i treću izvedbu u istoj dvorani za 19. mart. Tu smo Ivana Peters, Zorana Pavić, Jelena Đukić i njena alternacija Svetlana Sretenović i Maja Brukner, mlada umetnica iz Novog Sada. U međuvremenu smo prošetale Srbijom uzduž i popreko.

Kako je porodica Dapčević prošla u doba korone?

- Tako što smo je ignorisali. Ugasili smo televizor, ne gledamo vesti od aprila 2020, banovali smo televizije koje truju vestima. Okrenuli smo se jedni drugima. Kuvamo zajedno, igramo društvene igre, kampujemo po lepom vremenu. Čitamo knjige, gledamo filmove i serije, idemo u pozorište i bioskop ako mere dozvole i putujemo po Srbiji. Mnogo nam je divna zemlja. Znamo da nam je Srbija predivna, ali u lokdaunu smo došli do spektakularnih saznanja o toj lepoti.

Jeste li brinuli o nekim starijim članovima?

- Moji otac i majka žive u Skoplju i nisam mogla da ih posećujem dok su granice bile zatvorene. Čitava caka je u tome da su naši roditelji vaspitani isto kao mi. Svesni su da je strah najveći čovekov neprijatelj. Imali smo u okruženju ljude koji su se razboleli od straha. Neki su od straha i umrli. Neki su u startu umrli od pogrešnog lečenja jer ni lekari nisu znali šta ih je snašlo.

Vaš sin Vuk ima 13 godina. Voli li još uvek video-igrice, kakva su mu interesovanja?

- Apsolutno su igrice u igri. Prestao je da uči nemački, prešao je na francuski, a engleski govori kao Džastin Timberlejk. Zanimaju ga kompjuteri, želi da bude programer. Sluša kvalitetnu muziku, Bitlse... Dobar sam posao napravila što se tiče njegovog muzičkog ukusa.

Lep dečak, zdrav. Pu! Da li je majka provela sate i sate za šporetom?

- Jeste! Ha-ha! I ne samo ja, i Milan je kuvao! Moj muž je odličan kuvar. Volim da budem kreativna u kuhinji, svašta nešto mućkam.

Osim palačinki, što znamo, šta vam najbolje ide od ruke?

- Doktor sam za sve vrste pita, slanih i slatkih. Sjajno pravim kuvana jela - pasulj, tavče na gravče, paprikaše od ribe do petla, sočivo, grašak... O punjenim paprikama i sarmi da ne pričam. Kažu da sam u svemu spektakularna.

Uz toliko kuvanje, odakle tako dobra linija?

- Pazim šta jedem kad jedem, ne mešam namirnice koje stvaraju kiselost u organizmu i insistiram da mi organizam bude bazan. Mnogo radimo na preventivi, Milan, Vuk i ja. Ishrana je sve. Strašno mora da se pazi.

Neko opšte mišljenje je da ste sve lepši s godinama. Radi li se na tome?

- Naravno. I ne samo spolja već i iznutra. Mnogo pazim na sebe što se tiče unutrašnje nege. Kako? Na prvom mestu vodim računa sa kim provodim vreme. Vreme je dragoceno, ne može da se kupi. Zatim mnogo čitam, gledam dokumentarne filmove, odlazim u pozorište i slušam kvalitetnu muziku, idem na tretmane za čišćenje loše energije. Već sedam godina ne gledam televiziju. Što se spoljnog izgleda tiče, pazim šta jedem, jednom mesečno radim mezoterapiju i nisam protivnik botoksa i hijalurona. Imam tim ljudi sa kojima se družim i koje volim. Zato tako i izgledam.

Preporučite nam neku seriju.

- Recimo, "Ozark". Bukvalno me pomerila.

Kako se sada odmarate?

- Ležim, skrolujem po Tviteru i slušam Drugi klavirski koncert Rahmanjinova. Baš sam rekla Ivani Peters da, ako me nekada budu zvali da glumim pijanisticu koja svira Rahmanjinova, bez problema ću da ga izglumim i išmiram... ha-ha.

