GLUMAC ALEKSANDAR SREĆKOVIĆ KUBURA SE ZVANIČNO RAZVEO: Ovo su detalji, a evo šta će se desiti sa zajedničkom NEKRETNINOM!

Glumac Aleksandar Srećković Kubura i fitnes instruktorka Marija Savić Srećković odlučili su da konačno stave tačku na brak, iako se o njihovom razvodu pisalo u nekoliko navrata.

Naime, kako Blic saznaje, njih dvoje su se sada zakonski razveli.

Dug razlaz

- Taj brak već godinama nije funkcionisao, ali su tek sada Marija i Kubura se konačno i zvanično razveli. Bilo je i ranije reči među njima oko rastanka ali nisu mogli da se dogovore oko stana koji su zajedno kupili. Naime, Kubura je želeo da proda stan na Vračaru i preseli se, dok Marija nije bila za tu opciju. Kako nisu mogli da se usaglase, samim tim su i prolazile godine, a razvoda nije bilo ni na pomolu.

Međutim, sada su popričali kao zreli ljudi koji su shvatili da im zajednički život pod istim krovom ne odgovara i da je vreme da se zvanično razvedu - priča dobro obavešten izvor za Blic i dodaje:

- Na kraju su došli do zajedničkog rešenja da će stan prodati i podeliti novac na ravne časti, jer su istu tu nekretninu stekli tokom braka. Prvenstveno ni zbog dece nisu želeli da ulaze u dublje rasprave, a i vremenom su shvatili što više odugovlače, da će im biti teže.

Kako bismo proverili naša saznanja pozvali smo Mariju za komentar. Međutim ona nije bila raspoložena da govori na tu temu, a našu informaciju nije demantovala, niti potvrdila.

- Ne bih sa vama pričala o mojim privatnim stvarima - istakla je Marija za Blic i spustila slušalicu, dok Aleksandar nije bio dostupan za komentar.

Prevare

Podsećanja radi, Marija i Kubura u braku su bili više od 20 godina, a prvi jasan dokaz da u njihovom odnosu ne cvetaju ruže bio je kada je glumac uslikan kako u javnosti razmenjuje poljupce sa mladom producentkinjom.

U pitanju je bila Petra Radivojević sa kojom je Kubura u tom trenutku radio na zajedničkom projektu i sa kojom je navodno bio čak tri meseca u tajnoj vezi. Marija je o suprugovoj prevari saznala iz medija nakon što su se u javnosti pojavile fotografije na kojima se Kubura ljubi sa Petrom i provodi popodne na zemunskom keju.

Nakon tog skandala Kubura i Marija nisu se oglašavali tim povodom, a onda su se nekoliko meseci kasnije pojavili zajedno na premijeri jednog filma i nastavili da žive zajedno i time svom braku pružili još jednu šansu. Ipak nakon šest godina ponovo je došlo do bračne krize pa izgleda da je par konačno rešio da stavi tačku na brak i da svako od njih krene svojim putem. Tada je Marija uslikana u društvu nepoznatog muškarca, sa kojim je u jednom restoranu razmenjivala nežnosti. Svi su im tada predviđali razvod, ali ni tada zakonski nije usledio. Nastavili su da žive na istoj adresi, donedavno.

Sinovi dobro podneli rastanak

Podsetimo, kada je isplivala priča o Aleksandrovoj prevari, Marija je dugo ćutala, a onda odlučila da progovori:

- Ljudi su me kritikovali što ne pridajem tome previše pažnje. Mnogo mi više znači da se priča o rezultatima, o nečemu što smo uradili. Privatno uvek ode u neku drugu krajnost, sve je to u današnje vreme pomešano, znam ja to... Ostala sam pri tome da nijednu izjavu nisam dala o tome ni tada, pa neka tako i ostane - kazala je Marija tada za “Blic”.

Kubura je s druge strane uvek tvrdio u medijima da je sa Marijom ostao u dobrim odnosima.

- Marija i ja smo u dobrim odnosima, sasvim normalnim i ne vidim zašto ne bismo bili. Uvek smo se zajedno bavili decom, to radimo i sada kad više nismo zajedno, to je jedini logičan i zreo način da se jedna takva situacija prevaziđe - pričao je on jednom prilikom i oktrio kako su sinovi Aleksa i Vanja reagovali na razvod.

- Razvod roditelja nije naročito retka pojava, takve stvari se dešavaju i to se prolazi, smatram da nije toliko strašno, preživeće. Ali ne bih mnogo da govorim o tome - istakao je on tada za magazin “Story“.

