DŽENIFER LOPEZ POZIRALA BEZ TRUNKE ŠMINKE! Svi su šokirani kako njeno lice izgleda posle kupke: Ne koristim BOTOKS! (FOTO, VIDEO)

Dženifer Lopez zaista stari kao vino - s godinama je sve lepša i atraktivnija, i to nije slučaj samo na crvenom tepihu i kada je maksimalno doterana, već i situacijama kada nema ni trunku šminke ili je u običnom, kućnom izdanju.

foto: Printscreen/Instagram

Latino diva nedavno je na Instagramu podelila video na kom bez ustručavanja pokazuje svoje lice bez trunke šminke i sa tek opranom kosom. Potpuno ogoljena Džej Lo je svojim fanovima otkrila kako izgleda njena jutarnja rutina.

"Nemam nikakvo posebno osvetljenje ili bilo šta, ovo je samo jutarnje svetlo. Nema ni nikakvih posebnih filtera, ovo je moje lice", započela je Dženifer izlaganje.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je otkrila da pre svega lice umiva gelom za čišćenje sopstvenog brenda, koji je pokrenula prošle godine, nakon čega nanosi svoj popularni serum. Naredni korak njene rutine podrazumeva nanošenje kreme za sunčanje.

"Krema sa zaštitnim faktorom je zaista važna i to je bila jedna od mojih tajni lepote u tinejdžerskim i ranim 20-im godinama. Tvoja mama ti je stavlja kada si beba kako bi ti zaštitila kožu od sunca, a ja sam to nastavila da radim i kada sam odrasla i to je ono što je promenilo igru. Svakodnevna zaštita od sunca, čak i kada u Njujrku nije bilo sunčano, je napravil veliku razliku na mojoj koži, smanjivši oštećenja od sunca", objasnila je slavna 52-godišnjakinja.

foto: Printscreen/Instagram

Dženifer je rutinu nege kože završila nanošenjem male količine kreme za predeo oko očiju kako bi obezbedila dodatnu hidrataciju.

Inače, pevačica se u videu osvrnula ne samo na rutinu za negu kože, već i na jutarnje rituale koji je pripremaju za dan pred njom i dobre, pozitivne misli.

"Odmah pored tuša imam malu kutiju sa akrticama za afrimaciju. Ovo je afirmacija koju sam danas izvukla: "Odlučite da ostanete srećni, bez obzira na sve. Obećajte sebi. Biću srećan. U meni leže moj uspeh i moja sreća. Eto, prvo nahranite svoj um", dodala je Lopez.

foto: Printscreen/Instagram

Ovaj video je pregledan preko milion puta, a nanizalo se na hiljade komplimenata, s obzirom da Dženifer zaista može da se pohvali blistavom, divnom kožom bez ijedne mrlje ili upadljivih bora.

Jasno je da se slavna pevačica ipak podvrgla nekim kozmetičkim tretmanima za podmlađivanje, ali je to uradila diskretno i sa merom, te i dalje izgleda sasvim prirodno. Inače, ovo nije prvi put da pevačica pozira bez mejkapa, upravo suprotno - ona se bez problema snima i fotka i kada nije tip-top doterana, a upravo zbog toga je publika i obožava i ceni njenu prizemnost.

foto: Profimedia

Podsetimo, Dženifer je početkom prošle godine rekla da nikada nije koristila botoks ni filere i da joj je muka od toga da je zovu "lažovom". "Rekla sam ovo već 500 miliona puta... Nikada nisam imala botoks, niti bilo kakve injekcije ili plastične operacije", napisala je jednom prilikom na Instagramu, a potom se u intervjuu za "People" opširnije osvrnula na temu:

"Ne osuđujem nikoga. Ako želite da radite botoks, to je sasvim u redu. Ali ne želim da me ljudi optužuju da radim stvari koje ne radim. Molim vas, ne govorite mi da sam lažov. Ne moram da lažem ni o čemu. Da sam radila bilo šta, rekla bih: "Da, u pravu ste". Ne želim da ljudi govore: "Prestani da laže, uradila si ono na licu, uradila si ovo", kada to jednostavno nije istina", rekla je ona.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

