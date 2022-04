OTELI JE KAD JE IMALA 15 GODINA, NAŠLI JE SVEZANU U GEPEKU, PA ZAMALO DOBILA BATINE U CRKVI: Slavnu glumicu život nije mazio

Džesika Alba ovih dana je proslavila svoj 41. rođendan, a izgleda jednako dobro (ako ne i bolje) nego na samom početku svoje glumačke karijere. Jedna je od retkih holivudskih glumica koja nikada nije otišla pod nož, a svoj ljubavni život voli da drži dalje od očiju javnosti.

Prelepa glumica slovi kao jedna od najskromnijih i najprefinjenijih holivudskih zvezda. Iako uvek zrači pozitivnom energijom, njen život uopšte nije bio lak.

Albini roditelji su stupili u brak u tinejdžerskim godinama, a kako se njena porodica nekoliko puta selila, još se u detinjstvu navikla na promene. Sa samo pet godina znala je da želi da postane glumica, a s nepunih 12 počela je da uzima časove glume. Njen brat, Džošua Alba, takođe je glumac

U intervjuu s Larijem Kingom, našalila se da su njene dečje bolesti bile deo njene inspiracije da postane glumica jer je sve vreme razmišljala o tome kako bi bilo biti neko drugi. Alba se, naime, u detinjstvu suočila s nizom ozbiljnih bolesti, uključujući pneumotoraks, infekciju bubrega, pucanje slepog creva i cistu na krajniku.

Niz nesrećnih poremećaja i borbe s bolestima nastavili su se i u njenim tinejdžerskim godinama, u kojima se borila s opsesivno-kompulsivnim poremećajem, anoreksijom, ADHD-om i astmom.

Ni tu nije bio kraj njenim mukama. Albu su oteli kada je imala samo 15 godina. U zatočeništvu je provela 14 sati, a pronađena je zavezana u gepeku automobila. O ovoj otmici glumica nikada nije javno govorila.

Ni njena okolina nije bila "najzdravija". Naime, jednom prilikom je ispričala kako su je zbog izgleda osuđivali čak i u crkvi: "Sećam se da je u crkvi jedan stariji muškarac želeo da me udari, a moj sveštenik je rekao da je to zbog toga što nosim provokativnu odeću, iako to nije bilo tačno. Zbog toga sam se osećala krivom što sam bila poželjna suprotnom polu. Stidela sam se svog tela", priznala je lepa glumica

Kako je odgajana u tradicionalnoj katoličkoj porodici, u svoj prvi seksualni odnos ušla je s 19. godina. Za vreme snimanja filma "Crni anđeo" upoznala je Majkla Vederlija, s kojim je bila u četvorogodišnjoj vezi. Na njen 20. rođendan Majkl ju je zaprosio, uprkos neodobravanju njenih roditelja i razlici od 12 godina. Veridbu su raskinuli nakon četiri godine.

"Bila sam veoma mlada kada sam ušla u vezu s njim. Imala sam samo 18 godina. Bila sam devica. Znala sam da želim da budem zaljubljena u osobu s kojom ću prvi put spavati, jer gotovo svi koje sam znala su se nakon prvog seksualnog iskustva osećali loše", rekla je Džesika za strane medije. Nakon ove veze Džesika je imala kratke romanse s Markom Valbergom i Derekom Džeterom, a svog sadašnjeg supruga upoznala je 2004. godine, na snimanju filma "Fantastična četvorka".

Jednom je Alba priznala da je najlakši recept za bliskost u braku – maženje svake večeri. Ipak, nije ni njima stalno cvetalo cveće. Naime, u vreme kada je upoznala Keša, viđala se s drugim muškarcem, pa su Keš i ona nastavili da budu samo prijatelji. Kada su ipak postali pravi par, počeli su i pravi problemi. Keš je odmah počeo da forsira da se venčaju, te je bio neverovatno ljubomoran. Zato ga je glumica ostavila 2007. godine, nakon tri godine veze: "Keš ju je neprestano optuživao da koketira s drugim muškarcima. Čak su mu i njegovi prijatelji govorili da se sabere, a onda je njoj prekipelo", otkrio je izvor blizak paru.

Već je u decembru iste godine postalo poznato kako glumica nosi njihovo prvo dete. Par je i dalje nastavio da se svađa za vreme njene trudnoće, a ona je priznala kako ga je u to vreme čak dva puta izbacila iz kuće. "Pitao me je: 'Je li to zato što si trudna? Nadam se da se zato ovako ludo ponašaš'. 'Nema to nikakve veze s tim', rekla sam mu". Čini se da su ipak svoje probleme uspeli da nadvladaju jer u 2022. godini Džesika često zna da nas obraduje svojim porodičnim slikama na društvenim mrežama.

