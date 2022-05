TVOJ DRAGI DEČKO ĆE UMRETI OVOG VIKENDA, A TI SLEDEĆEG: Kim Kardašijan dobija BRUTALNE PRETNJE! Stižu joj UZNEMIRUJUĆA pisma

Kim Kardašijan zatražila je policijsku zaštitu za svoju porodicu nakon što joj je progonitelj poslao više od 30 uvredljivih pisama koja su uključivala pretnje smrću njoj, njenoj deci i dečku, Pitu Dejvidsonu.

Kim Kardašijan otvorila se za "The Blast" o teškoj emocionalnoj krizi koju je pretrpela nakon što joj je nepoznati čovek pretio da će ubiti nju i Pita Dejvidsona. Navodno je rijaliti zvezdi pisao preteća pisma u kojima je tvrdio da će poslati bombu u njen poslovni prostor.

"Pit mora i umreće ovog vikenda, a ti sledećeg vikenda", napisao je nepoznati muškarac u jednom od 30 pisama koja je slao Kim Kardašijan.

foto: Profimedia

U pravnim dokumentima do kojih je došao "The Blast", Kim je govorila o teškoj emocionalnoj krizi koju joj je neimenovani muškarac prouzrokovao. Takođe je spomenula uznemirujuće seksualne pretnje koje je muškarac izneo u svojim pismima, te je detaljno opisala jedan slučaj u kojem je dobila pretnju bombom.

Kim je ranije ovog meseca podnela zahtev za zabranu prilaska tom muškarcu, a njena izjava objašnjava kako zastrašujuća situacija utiče na njenu dobrobit. Kim je izjavila da se nikada nije srela niti komunicirala s tim muškarcem i da s njim "nema nikakav odnos".

foto: Profimedia

Rijaliti zvezda je dodala da je taj muškarac nekako uspeo da dođe do njene privatne kućne adrese, te je napomenula: "Nema apsolutno nikakvog razloga ili legitimne svrhe da me kontaktira. U više pisama pretio mi je da će me ubiti. Izneo je brojne lažne i užasne tvrdnje o meni i mojim intimnim odnosima. Takođe je u svojim pismima izneo uznemirujuće seksualne reference o meni", rekla je Kim.

“25. aprila 2022. upućena je pisana pretnja bombom mom poslovnom prostoru. Obaveštena sam da je moje privatno obezbeđenje analiziralo pisanu pretnju bombom i pronašlo niz sličnosti između pretnje i prethodnih pisama”, dodala je. Kimina izjava je završena rečima: “Trpela sam i trpim tešku emocionalnu krizu. Bojim se za sopstvenu sigurnost. Takođe se bojim za sigurnost onih koji su mi bliski, moje porodice i drugih na mom radnom mestu.”

foto: Profimedia

Naime, Kim je još istakla da zabrana prilaska neće biti dovoljna da odvrati muškarca, rekavši: “Zabrinuta sam zbog zabrane prilaska, on će nastaviti da šalje svoje pretnje i pokušaće fizički da me povredi ili čak ubije."

U pravnim dokumentima, Kimina advokatica, Šon Holi, takođe je govorila o ozbiljnosti pretnji, napisavši: “U ovim pismima je on izneo brojne nasilne pretnje gospođi Kardašijan. Osim toga, dao je brojne seksualne komentare u vezi s njom i njenim partnerima. Nadalje, zapretio je da će preduzeti radnje zbog kojih će gospođa Kardašijan i njena porodica biti pod policijskom zaštitom.

foto: Profimedia

“Pretio je porodici gospođe Kardašijan, misleći na njenu", dodala je Šon, a progonitelj je upozorio Kim da je ona na njegovom “spisku za napad” i da “mora uskoro da umre”. Jedno pismo je glasilo: “Usled vašeg poslednjeg postupka, stavio sam vas na svoju 'hit listu'. Ako te ikada vidim u Njujorku ili tvog dečka u Los Anđelesu, izvršiću to tog dana.” Nastavio je i dodao: "Pit mora i umreće ovog vikenda, a ti sledećeg vikenda."

"Nije jasno na koju se 'nedavnu akciju' pismo odnosilo, ali sudija u Los Anđelesu naložio je donošenje privremene mere zabrane pristupa, koja će spečiti muškarca da na bilo koji način kontaktira Kim ili Pita ili da dođe na 50 metara do nje ili njene kuće. Ročište za dugotrajniju zabranu prilaska zakazano je za 13. juna.

foto: Profimedia

Kim je posebno oprezna za svoju bezbednost i bezbednost porodice otkako je opljačkana uz pretnju oružjem u Parizu u oktobru 2016. godine. Razbojnici, koji su bili obučeni kao policajci, ušli su u njenu hotelsku sobu dok je bila sama, bez obezbeđenja. Vezali su je i stavili u kadu pre nego što su pobegli s milionima dolara vrednim nakitom, uključujući njen verenički prsten tadašnjeg supruga, Kanjea Vesta.

Kim je ispričala o svojim mukama tokom intervjua s Dejvidom Letermanom 2020. i rasplakala se kada je priznala da je zbog toga doživela tešku traumu. Prisećajući se što se dogodilo, Kim je rekla da su u sobu ušla dvojica muškaraca s hotelskim vratarom, koji je imao lisice na rukama i uperen pištolj u glavu. Srećom, pljačkaši nisu upotrebili oružje i ostavili su Kim na podu dok su trčali iz hotela s njenim stvarima. Kasnije je Kim rekla da su pljačkaši proveli dve godine prateći njeno mjesto boravka i planirajući pljačku nakon što su videli njen verenički prsten na društvenim mrežama

