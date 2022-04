KIM KARDAŠIJAN PROŠLOST DOŠLA NA NAPLATU: Uplakana zvala Kanjea! Njihov sin naišao na link njenog S*KS SNIMKA! Starleta OČAJNA

Kim Kardašijan jecala je pred kamerama nakon što je shvatila da je i dalje progoni snimak seksa iz 2002. godine. U premijernoj epizodi nove porodične serije "The Kardashians", može se videti kako Kim plače jer je snimak došao do njene dece.

Sporni snimak proslavio je danas 41-godišnju starletu, rijaliti zvezdu i preduzetnicu. Jedna kompanija specijalizovana za zabavu za odrasle navodno je platila milion dolara za snimak seksa tada relativno nepoznate starlete i njenog dečka, pevača Reja Džeja. Uskoro je krenuo porodični šou "Keeping Up With The Kardashians", koji se vrteo 20 sezona. Sad je obnovljen pod novim imenom na novoj mreži.

foto: Printscreen YouTube

U prvoj epizodi njen šestogodišnji sin Seint pokazuje joj svoju igru Roblox na iPad-u, a Kimino lice se smrknulo.

"Tužićemo ih ako je to igra s mojim imenom i mojom slikom", promrmljala je sestri Kloi kad je uzela iPad od Sainta.

Kasnije je u kameru pojasnila da je videla sliku svog uplakanog lica s linkom koji vodi na "super neprikladan dosad neobjavljen snimak seksa".

"Kao majka, zadnje što želim je da se moja prošlost vraća 20 godina kasnije. Ovo je jako neprijatno i sad moram da se nosim s tim. Da je moj sin malo stariji i da zna da čita, bila bih užasnuta. Umrla sam iznutra", rekla je.

U kasnijim scenama razgovarala je sa svojim advokatom, Martijem Singerom, o "pretnjama" da postoji još snimaka.

foto: Printscreen/Youtube

"Menadžer Reja Džeja tvrdi da ima snimak seksa iz Santa Barbare", rekla je Martiju.

"Tvrde da je ovo neobjavljeni snimak. Ne znam šta imaju. To mi 20 godina visi nad glavom. To je bila greška. Ili nije. To mi je bio dečko. Bili smo na odmoru i snimili video", potom je rekla u kameru.

Naime, ona i Rej Džej bili su na odmoru u Meksiku, slavili njen 23. rođendan, kad su odlučili da snime akciju u spavaćoj sobi.

"Neprijatno mi je što je to izašlo, ali to nije najskandaloznija stvar ikad i neću tako da se osećam. I ja sam samo čovek", dodala je Kim.

Potom je nazvala Kanjea i briznula u plač dok mu je objašnjavala situaciju.

"Skoro sam umrla kad je Seint mislio da je to smešno", rekla je.

"Hvala Bogu da još ne zna da čita. Samo preko mene mrtve će se ovo opet dogoditi. Želim da to nestane. To me neće sje*ati", zaključila je.

(Kurir.rs)

