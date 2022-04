KIM KARDAŠIJAN U PANICI: Bivši joj sprema NOVU OSVETU! Angažovala advokate da spreče još jedan KUĆNI VIDEO! Samo preko mene MRTVE

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan navodno se obratila advokatima kako bi joj pomogli da spreči da u javnost procuri još eksplicitnih snimaka seksa koje je snimila sa svojim bivšim partnerom Rejem Džejom.

Vivid Entertainment je 2007. godine objavio 41-minutni DVD pod naslovom "Kim Kardashian, Superstar", koji je uključivao snimak seksa nastao 2002. godine, a koji je i proslavio ovu starletu.

"Kim zna da je Rej Džej snimio još nekoliko njihovih kućnih filmova. Neki od njih su neverovatno intimni", rekao je poverljivi izvor za The Sun.

"To će se ponovo desiti samo preko mene mrtve", navodno je Kim Kardašijan poručila advokatima.

Nije jasno da li je i ovaj snimak, koji bi mogao da ugleda svetlost dana, deo navodnog drugog snimka seksa koji se nalazio na hard disku za koji je Kimin bivši suprug Kanje Vest tvrdio da ju je kupio od Reja Džeja.

"Otišao sam do Reja i te noći uzeo njegov laptop. Sreo sam se s muškarcem na aerodromu, uzeo noćni let, vratio se nazad i u 8 sati ujutru sam joj dostavio taj laptop. Plakala je kad ga je videla. A znate li zašto je plakala kad je ugledala laptop? Jer ju je podsetio na to koliko je bila iskorišćena", rekao je nedavno slavni reper.

(Kurir.rs)

