NA SUDU PROČITANE UZNEMIRUJUĆE PORUKE DŽONIJA DEPA: Jedna je POSEBNO SLOMILA Amber Herd, a evo kome ih je slao

Suđenje bivšim partnerima ide dalje, a na novom ročištu Amber Herd je zaplakala dok se javno čitala poruka Džonija Depa "Bez milosti".

U toj poruci o Amber Herd iz 2016, Džoni Dep je napisao da "nema milosti" i da se nada da će joj karma "oduzeti dar daha". U sredu se Dep vratio na klupu za svedoke na zahtev svog tima, osvrćući se na neke tvrdnje bivše supruge. On je kategorički negirao sve njene optužbe za zlostavljanje i napad, nazivajući ih "nezamislivo brutalnim" i "lažnim", a uz sve to dotakao se i toga kako je Amber dobila ulogu u legendarnom "Akvamenu", u kojem glumi s Džejsonom Momoom.

Kada je Herdin tim došao na red da unakrsno ispita Depa, uneli su neke od njegovih prošlih SMS poruka kao dokaz.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

Poruke koje su šokirale mnoge prisutne na suđenju bile su baš one koje je Dep navodno slao Herd. Uključujući i onu poslatu prijatelju u februaru 2017. o seksu sa ženom koja je glasila: "Treba. Želim. Da uzmem", Dep je tvrdio da on to nije napisao i rekao je da je to neko drugi poslao s njegovog telefona ili da je to na neki način izmenjeno.

"Ponekad daš svoj telefon ljudima i oni s njega šalju poruke", rekao je Amberinom advokatu Benu Rotenbornu. Drugi tekst, poslat 15. avgusta 2016, nakon što je Herd podnela zahtev za razvod i dobila zabranu zbog nasilja u porodici protiv Depa tog maja, Dep je navodno napisao kako Herd "moli za totalno globalno poniženje" i "da će to dobiti"...

foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Nemam milosti, nemam straha, niti trunke emocija, ili onoga što sam nekad mislio da je ljubav. Srećan sam što želi da se bori protiv ovoga! Jako će udariti o zid! Jedva čekam da mi ovaj otpad nestane iz života!", pisalo je u jednoj od poruka. Nastavljajući, u tekstualnoj poruci Herd se spominje kao "striptizeta od 50 centi" i dalje piše: "Ne bih je dirao prokletom rukavicom. Mogu samo da se nadam da će karma krenuti i oduzeti joj dar daha."

Dok Dep tuži Herd za klevetu, zbog članka iz 2018, u kojem je ispričala da je bila žrtva porodičnog nasilja, ona njega tuži za klevetu tražeći 100 miliona dolara odštete. Herd tvrdi da je Dep pokrenuo internet kampanju kako bi diskreditovao njene navode kao "lažne" i "prevarantske", naškodivši njenom ugledu i karijeri. Herd je ranije svedočila: "Dolazim ni iz čega. Sve što imam je moj integritet. Sve što imam je svoje ime - i upravo je to ono što je obećao da će mi uzeti."

foto: Instagram Printscreen

Herd je takođe rekla da se brinula, ako ne napusti Depa, da neće preživeti: "Bila sam tako uplašena da će se to jako loše završiti za mene... Verujem da bi mi oduzeo život."

Dep je u međuvremenu posvedočio da nikada u životu nije udario Herd, niti bilo koju ženu. Glumica je rekla da nije želela javno da govori jer nije htela da ovo ide na sud: "Nisam htela da povredim Džonija. Ne želim da ovo povredi Džonija." Još u novembru 2020, Dep je izgubio tužbu za klevetu protiv britanskog tabloida "The Sun" jer ga je nazvao "prebijačem žena". Sud je potvrdio tvrdnje medija kao "suštinski istinite" i Herd je posvedočila kako bi potkrepila te tvrdnje. U martu 2021. njegov pokušaj da poništi tu odluku je odbijen.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

Osim jezivih poruka, par se na sudu prepirao i zbog Amberine uloge u "Akvamenu". Tokom unakrsnog ispitivanja, Amber Herd je za ulogu u tom filmu rekla: "Tu sam ulogu dobila na audiciji. Tako to funkcioniše." Dok Džoni Dep tvrdi da je on zaslužan za to što je ona dobila ulogu u blokbasteru.

Kao odgovor na glumičinu tvrdnju, Dep je rekao da to "nije baš tačno". U svom svedočenju, glumac je istakao da ga je Herd pre audicije pitala hoće li da "razgovara s Warner Bros.-om" vezano za potencijalnu ulogu

Tokom unakrsnog ispitivanja, Depova advokatica Kamila Vaskez upitala je Herd da li je istina da ju je Dep angažovao za "Akvamena". Herd je uzvratila i rekla: "Oprostite? Ne, gospođo Vaskez, dobila sam tu ulogu na audiciji. Tako to funkcioniše." Dep je takođe tvrdio da nije bio upoznat s izjavama advokata Amber Herd, koje su temelj glumičine protivtužbe, sve dok ga ona nije tužila.

foto: Profimedia

Godine 2020. Depov advokat Adam Voldman dao je tri javne izjave u kojima je glumičine optužbe o zlostavljanju nazvao "lažnim" i "prevarantskim". Naime, ona i njen agent tvrdili su da je Amberina uloga ovog puta značajno "smanjena" zbog negativnih naslova oko kontroverzi s Depom. Međutim, Depov pravni tim naterao je predsednika DC Filmsa, Voltera Hamadu da svedoči kako njena uloga u novom nastavku nikada nije bila planirana kao značajna, te da je umesto toga reč o "laganoj komediji" u čijem središtu su Džejson Momoa i Patrik Vilson.

Predsednik DC Filmsa takođe je rekao da postoji zabrinutost da nije imala "prirodnu hemiju" s Momoom u prvom filmu, te se raspravljalo o tome hoće li joj promeniti ulogu. "Nisu baš imali puno hemije zajedno", rekao je Hamada kroz smeh tokom unakrsnog ispitivanja.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Stvarnost je da nije neuobičajeno da glumci nemaju hemiju. To je svojevrsna filmska magija i editorijal, sposobnost da se na neki način spoji izvedba s čarolijom, znate, sjajnog rezultata i načina na koji složite komade zajedno. Možete da izmislite takvu vrstu hemije", govorio je Hamada.

"Na kraju dana, mislim da ako pogledate film, izgledaju kao da su imali sjajnu hemiju. Samo znam da je tokom postprodukcije trebalo puno truda da se to postigne... Znaš to kad vidiš. Hemije nije bilo", dodao je Hamada. Na pitanje kakvi su problemi bili s Herd u stvaranju filma "Akvamen i izgubljeno kraljevstvo", Hamada je rekao: "Ja sam čuo da je produkcija zapravo išla vrlo glatko."

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

03:22 HVALA RODITELJIMA EMIRA KUSTURICE: Džoni Dep otkrio do sada nepoznat detalj iz svog života