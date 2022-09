KAMILA OD ŠOKA ISPLJUNULA ČAJ KOJI JE PILA: Bizarni predlog princa Harija napravio dodatnu POMETNJU! Maćeha mu OŠTRO ODBRUSILA!

Pomirenje kraljevske porodice, odnosno Megan i Harija sa Bakingemskom palatom, glavna je tema u britanskim medijima u danima nakon sahrane kraljice Elizabete II. Uprkos tome što je na momente izgledalo da će porodica ponovo biti jedinstvena i složna, ubrzo su na videlo isplivali novi problemi i nesuglasice.

Nedavno se otkrilo da je svojevremeno Hari predložio dovođenje posrednika kako bi izgladio svoje odnose sa porodicom, a Kamila je zbog te ideje navodno ispljunula čaj koji je pila u tom trenutku.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Ova informacija biće objavljena u novoj knjizi o kraljevskoj porodici "The Firm, The New Royals" autorke i novinarke Kejti Nikol. Ona se u knjizi osvrnula na sve dublju podelu između Saseksovih i drugih članova porodice, a koja je usledila posle odluke Harija i Megan da se povuku sa zvaničnih dužnosti i započnu novi život u Americi.

U knjizi se citira neimenovani porodični prijatelj koji je autorki rekao da se vojvoda od Saseksa sastao sa ocem, kraljem Čarlsom III, na proleće ove godine uz želju da srede postojoće razmirice, ali se to pretvorilo u neprijatan susret koji je ostavio odnose zategnutim i nesređenim.

foto: Dan Kitwood / PA Images / Profimedia

Nikol je navela i da je postojao tračak nade za kompromisom kada su Megan i Hari posetili London, pre nego što su se zaputili u Hag na događaj Invictus Games. Ona je obelodanila i da su princ Vilijam i njegova supruga Kejt navodno osetili olakšanje kada su se Saseksovi preselili u SAD, jer su verovali da je drami došao kraj. Takođe se navodi da je Vilijam održao samit sa pomoćnicima, kako bi razgovarao o budućnosti kraljevske porodice nakon njihovog preseljenja u SAD.

Jedan deo knjige objavljen je u magazinu "Vanity Fair", a Nikol u istom navodi da je Čarls insistirao na sastanku sa Harijem uz čaj pre nego što je imao primanje od kraljice.

foto: Stephane De Sakutin / MirrorPix / Profimedia

"Sastanak sa Čarlsom i Kamilom bio je vrlo neprijatan za razliku od srdačnog susreta sa kraljicom", napisala je Nikol, dodavši da su Saseksovi zakasnili na sastanak, zbog čega je Čarls mogao da ostane samo 15 minuta sa njima pre nego što je morao da nastavi sa zvaničnim obavezama.

"Hari je zapravo predložio da koriste posrednika kako bi pokušali da reše stvari, što je Čarlsa pomalo zbunilo, a Kamilu je nateralo da ispljune čaj koji je pila", rekao je izvor blizak porodici i dodao da je kraljica supruga otvoreno rekla da je njegov predlog smešan.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

U knjizi takođe piše da je kraljica Elizabeta II bila "povređena i iscrpljena" zbog odluke Harija i Megan da se povuku sa dužnosti i presele u SAD.

"Kraljica je bila veoma povređena i rekla mi je: "Ne znam, nije me briga i ne želim više da razmišljam o tome", rekao je izvor autorki knjige.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!